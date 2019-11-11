OYAK, British Steel müzakereleri sonlandırıldı

11 Kasım 2019

OYAK iştiraklerinden Ataer Holding tarafından British Steel'de yapılan incelemeler tamamlandığı, paydaşların yeterince destek vermemesi nedeni ile beklenen ticari verimliliğin sağlanamayacağı ortaya konarak müzakereler sonlandırıldı.



OYAK'tan yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:



"Türkiye'nin en büyük mesleki emeklilik fonu ve en büyük demir çelik üreticisi olarak, ülkemizin stratejik hedeflerine katkı sunma kararlılığı ile yerel ve küresel fırsatları değerlendirmeye devam ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."



OYAK olmadı, Çinliler satın alıyor

Ataer Holding’le imzaladığı ön anlaşma bozulan British Steel’i 70 milyon sterline Çin şirketi Jingye Group alıyor.

Turizm, otelcilik ve gayrimenkul alanlarında faaliyet gösteren, Çin'in en büyük 217'nci şirketi Jingye Group, 4 binden fazla çalışanı bulunan British Steel'i almayı prensipte kabul etti.

Ağustos ayında ön anlaşma imzalanmıştı

Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK), demir çelik sektöründe, İngiltere başta olmak üzere Fransa ve Hollanda'da üretim faaliyetleri bulunan, İngiliz sanayi devi British Steel'i satın almak üzere geçtiğimiz ağustos ayında ön anlaşmaya varmıştı.

Mayıs ayında iflas eden İngiltere’nin en büyük çelik şirketlerinden British Steel’in satış görüşmelerinin kasım ayında sona ereceği iddia edilmişti. İddianın sahibi ise İşçi Partisi’nin Redcar kenti milletvekili Anna Turley. OYAK’ın iştiraki Ataer Holding ile görüşmelerin iyi gittiğini belirten Turley, bir Çinli firmanın resmi alıcı ile görüşmelere girdiğini ifade etmiş, OYAK’ın iştiraki Ataer Holding ile anlaşmanın daha yakın olduğu, kasım ayının başında görüşmelerin tamamlanacağını belirtmişti.