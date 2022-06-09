OYAK Çimento, 2021 yılı Entegre Raporu'nu yayınladı

Sürdürülebilirlik alanında yönünü Türkiye'nin 2050 net sıfır hedefine de katkı verecek şekilde belirleyen OYAK Çimento, iklim değişikliğine yönelik önlemlerin daha da arttırıldığı 2021 yılında sürdürülebilir kalkınmayı desteklerken, sektöre yön verecek uygulamalarla da hedeflerine doğru ilerlemeyi sürdürüyor. OYAK Çimento, uzun bir süre önce uygulamaya koyduğu sürdürülebilir yönetim yolculuğunda, enerji verimliliği, sürdürülebilirlik ve dijitalizasyon konularındaki faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.

Küresel çapta çimento sektörü için birçok ilki gerçekleştiren OYAK Çimento; verimlilik, yaratıcılık ve sürdürülebilirlik odaklı stratejilerini endüstriyel anlamda çimento sektörü adına birçok ilki içeren dijital dönüşüm projesi OYAK Çimento 4.0 ile destekliyor.

Neredeyse tamamı iç kaynaklarla kurgulanan OYAK Çimento 4.0 Projesi, sadece Türkiye'de değil, global anlamda da çimento sektörü açısından birçok ilk uygulamayı barındırıyor.

OYAK Çimento, söz konusu proje ile son dönemin ve yakın geleceğin en önemli başlıklarından olan karbondioksit azaltımına doğrudan destek sağlıyor.

"Net-Zero" taahhüdünü veren ilk Türk çimento şirketi

OYAK Çimento'nun raporunda yer verilen bir başka nokta da sürdürülebilirlik politikalarının 2050 hedefleri doğrultusunda AB Yeşil Mutabakatı'na paralel olarak uygulanması olarak belirlendi. Buna yönelik yapılan Paris Anlaşması'nın 2030 ve 2050 yılı hedeflerinden yola çıkarak kendi sürdürülebilirlik hedeflerini oluşturan OYAK Çimento, global şirketlerin 2030 yılına kadar küresel sıcaklık artışını 1,5°C ile sınırlandırmak için bilime dayalı hedefleri belirlemek adına ihtiyaç duyduğu kriterleri bir araya getiren "Net-Zero (Net-Sıfır)" taahhüdünü Türkiye'de veren ilk çimento şirketi oldu.

Tüm dünya sıfır karbon ekonomisine geçiş yaparken, OYAK Çimento da iklim bilimi doğrultusunda emisyonlarını azaltmak için "Bilime Dayalı Hedefler Girişimi (SBTi)" ile birlikte çalışan 2 binden fazla işletme ve finans kurumunun arasında yer aldı. Türkiye'de 2016 yılında yüzde 6 olan alternatif yakıtlar ile ısıl yer değiştirme oranını 5 yıl içinde yüzde 23'e ulaştıran OYAK Çimento, yüzde 100 oranında alternatif yakıt kullanımı hedefliyor.