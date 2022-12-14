OYAK Çimento, çevreci ürün portföyüne Novocem'i ekledi

Türkiye’nin ‘Net-Zero’ taahhüdü veren ilk çimento şirketi olan OYAK Çimento, çevreci ürünlerine bir yenisini daha ekledi. Yakın zamanda Türkiye çimento sektöründe G uygunluk belgesi alan ilk ‘CEM VI’ sınıfı ürün olan Alfacem’i ve düşük karbonlu ve beyazlığı yüksek olan ‘KarBeyaz’ı piyasaya süren OYAK Çimento şimdi de ‘Novocem’i üretti.

Türkiye çimento endüstrisinin kapasite ve pazar lideri konumundaki OYAK Çimento’nun yeni ürünü ‘Novocem’, kullanıldığı yerlerde çevresel etkilere karşı yüksek direnç sağlıyor. İçeriğindeki yüzde 36 ila 50 oranındaki katkı miktarıyla düşük karbon emisyonuna sahip bir ürün olan Novocem, geniş kullanım alanı ile öne çıkıyor.

Dünyanın ilk kalsine kil entegrasyonuna sahip çimento fabrikalarına sahip olan OYAK Çimento tarafından üretilen kalsine kil, Portland klinkeri ile karşılaştırıldığında yüzde 90’lara ulaşabilen oranda daha düşük karbon ayak izine sahip bir bağlayıcı.

Alternatif yakıt kullanımını yüzde 25 seviyesine çıkarttı

OYAK Grubu Şirketleri arasında yer alan OYAK Çimento ürünlerini, aralarında ABD, Rusya, İsrail, Romanya ve Fas’ın da bulunduğu 85 ülkeye ihraç ediyor. Üretim süreçlerinde ve nihai ürünlerinde karbon emisyonunu azaltan projeleriyle sektörüne örnek olan OYAK Çimento, karbon emisyonunun ana kaynağı olan klinker üretim süreçlerinde alternatif yakıt kullanımını yüzde 25 seviyesine çıkarttı. Atık ısıdan enerji üretirken güneş enerjisi projeleriyle dolaylı karbon emisyonu etkilerini azaltan OYAK Çimento, düşük karbon ayak izine sahip kalsine kil teknolojisi ile dünya çimento sektörüne öncülük ediyor.

Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında çevre mevzuatı ve idari düzenlemelere uygun şekilde alternatif yakıt ve ham madde kullanımına ağırlık veren OYAK Çimento, alternatif ham madde kaynakları ve endüstriyel simbiyoz ile doğal kaynak tüketimlerini azaltarak doğaya zararlı atıkları da bertaraf ediyor.