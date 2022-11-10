OYAK Çimento, net kârını yüzde 255 artırdı

OYAK Çimento Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimle bu yılın ilk dokuz ayına ait finansal sonuçlarını açıkladı. Açıklamaya göre, şirketin öz kaynakları 4,5 milyar TL'yi aşarken, FAVÖK’ü ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 202'lik artış kaydetti.

Rakamları değerlendiren OYAK Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Suat Çalbıyık, sergiledikleri başarılı performansın arkasında OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem'in gösterdiği gelecek vizyonunun ve ortaya koyduğu stratejinin etkisinin büyük olduğunu vurguladı.

Çalbıyık, "2022'nin ilk 9 ayında şirketin net karı geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 255 artarak 1 milyar 571 milyon 579 bin 737 TL'ye yükseldi." bilgisini vererek, toplam gelirlerinin de yaklaşık yüzde 160 artışla 8 milyar 185 milyon 945 bin 315 TL'ye çıktığını kaydetti.

Uluslararası ölçekte ciddi bir hedef ortaya koyarak "Net-Zero" (Net-Sıfır) taahhüdünü veren ilk Türk çimento şirketi olan OYAK Çimento'nun son dönemde sektörüne örnek olan çevreci ürün ve uygulamalarıyla ön plana çıkmayı sürdürdüğünü anlatan Çalbıyık, bu durumun da müşteri sayılarında artış sağladığını vurguladı.

Katma değeri yüksek ürünlerin markette tercih edilmesinin karlılıklarına yansıdığını ifade eden Çalbıyık, "OYAK Çimento olarak önümüzdeki dönemde de sektöre yön verecek ürün ve uygulamalarla büyümeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.