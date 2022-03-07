OYAK Çimento, Pro Beyaz’ı ürün gamına ekledi

Gri çimento ürünlerini yeni ambalajlarında sunan OYAK Çimento, beyaz çimento segmentine Pro Beyaz’ı da dahil etti. Yeni ürünlerle müşterilerine özel çözümler sunan OYAK Çimento, başta Amerika, Rusya, İsrail, Romanya, Fas olmak üzere 85 ülkeye ihracat geçekleştiriyor.

Beyaz ve gri çimento ile satış oranlarını önemli ölçüde artırmayı hedefleyen şirket, ürün ailesine dahil ettiği Pro Beyaz ile müşterilerine yüksek beyazlık vadediyor.

OYAK Çimento’dan yapılan açıklamaya göre, Süper Beyaz'a göre daha ince tanecikli yapıda ve aynı zamanda düşük CO2 emisyonuna sahip Pro Beyaz, piyasadaki en yüksek beyazlığa sahip ürünlerden biri olma özelliği taşıyor.

Ayrıca OYAK Çimento’nun bu kapsamda ürettiği CEM VI (S-LL) 32,5 R tip ürün Türkiye çimento sektöründeki G uygunluk belgesini alan ilk CEM VI sınıfı ürün olarak öne çıkıyor.

Şirketin düşük karbon salınımına sahip çimento ve beton vizyonu doğrultusunda kullanıma sunulan bu ürün, 350 kg.CO2/ton’un altındaki karbon ayak izi ile fark yaratıyor.

Daha düşük klinker içeriyor

Cementum ve Powercem ürünleri, tüm basınç dayanımı sınıflarına uygun, çevresel etkilere dirençli beton üretimi, zemin enjeksiyon projeleri ve her türlü tamirat işlerinde kullanılabilirken Duracem ve Duracem+ ürünleri ise çevresel etkilere karşı yüksek direnç istenen deniz, kıyı ve liman yapıları, düşük hidratasyon ısısı gerektiren kütle betonu ve baraj inşaatı gibi projelerde tercih ediliyor.

Yeni özel ürün ailesi, portland çimentoya göre çok daha düşük klinker içeriyor ve şirketin Net-Zero hedeflerine de katkı sağlıyor.