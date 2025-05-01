OYAK Çimento'dan ilk çeyrekte 10 milyar 355 milyon lira net satış

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamaya göre, OYAK Çimento, yılın ilk 3 ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

OYAK Çimento, 10 milyar 355 milyon lira net satış elde ederken, bu dönemdeki faiz ve vergi öncesi karı (FAVÖK) 2 milyar 752 milyon lira olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OYAK Çimento Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CIMPOR Global Finans Direktörü (CFO) Eralp Tunçsoy, CIMPOR-OYAK Çimento'nun geçen yıl küresel çimento kuruluşu TCC Group Holdings çatısı altında güçlerini birleştirdiğini belirterek, CIMPOR'un "Globalde Yerel Oyuncu" olmanın pozitif etkilerini görmeye, büyümeye ve başarılı bir finansal performans ortaya koymaya devam ettiğini aktardı.

Ortaklığın şirketin dünyadaki konumunu daha da güçlendirirken, büyüme stratejilerinin önemli parçası Türkiye pazarında, markalarının sahip olduğu güçlü finansal ve operasyonel performans neticesinde sürdürülebilir büyüme ve yüksek karlılık elde ettiklerine işaret eden Tunçsoy, "Nisanda TCC Group Holdings ile İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz geniş katılımlı buluşmamızda da güçlü birlikteliğimizi ve ülkeye olan inancımızı bir kez daha vurguladık. Yurt içi çimento ve beton satış hacmimizdeki kuvvetli seyrin yanı sıra hız kesmeden devam eden yatırımlarımızla ülke ekonomisine sağladığımız doğrudan katkı, güçlü nakit akışı ve etkin işletme sermayesi yönetimimiz sayesinde, özellikle karlılık açısından sektördeki diğer oyunculardan olumlu yönde ayrıştık." ifadelerini kullandı.

"Finansal sonuçlardan son derece mutluyuz"

OYAK Çimento Genel Müdürü Murat Sela, ilk çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin olarak şu görüşleri dile getirdi: “OYAK Çimento olarak, geniş ticari hacmi ve sağladığı yüksek istihdam ile küresel ekonomiye önemli katkılarda bulunan çimento sektörünün dünyadaki önde gelen oyuncuları arasında yer almaktan gurur duyuyoruz. 2025’in ilk çeyreğinde elde ettiğimiz finansal sonuçlardan son derece mutluyuz. Bu sonuçlar, ülke ekonomisine duyduğumuz güven ve sorumluluk doğrultusunda yürüttüğümüz faaliyetlerimiz, sürdürülebilir büyüme odaklı yatırımlarımız ve başarıyla yürüttüğümüz dijital dönüşüm neticesinde ortaya koyduğumuz performansımızın yansıması niteliğinde. İş Sağlığı ve Güvenliği ile Sürdürülebilirliği odak noktasına koyduğumuz faaliyetlerimizin çevik yönetim anlayışımız ve yenilikçi yaklaşımımızla önümüzdeki dönemlerde de paydaşlarımız için yüksek değer yaratmayı sürdüreceğine inanıyoruz. OYAK Çimento ve CIMPOR olarak sadece finansal değil toplumsal sorumluluk alanında da başarılara imza atmaya devam edeceğiz.”