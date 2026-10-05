OYAK Grubu Çin rekabetine karşı kulvar değiştiriyor: Çeliği 0,1 milime inceltecek, 300 metre derine dalacak

Hamit VAROL

hamit.varol@dunya.com

Yıllık 5,8 milyon ton üre­tim kapasitesine sahip İskenderun Demir ve Çelik (İSDEMİR) kuruluşu­nun 56. yılını kutluyor. 2025 yı­lını 120,9 milyar TL ciro, 12,2 milyar TL net kâr ve 650 milyon dolar ihracatla kapatan OYAK Grubu şirketlerinden İSDE­MİR için Hatay'ın Payas ilçe­sinde bulunan fabrikada kuru­luş yıldönümü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkin­lik kapsamında İSDEMİR Ge­nel Müdürü Ayhan Akın ve Erdemir Genel Müdürü Şa­ban Yazıcı ile birlikte gazete­cilerin sorularını cevaplayan OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, şirketin önümüzde­ki dönem planlarının yanı sı­ra Çin’in agresif fiyat politika­sı hakkında açıklamalarda bu­lundu. Yalçıntaş, dünyada ham çelik üretiminin yaklaşık 1,9 milyar ton olduğunu ve bunun yarısının Çin tarafından üretil­diğini söyledi. Çin’in iç tüketi­minin yavaşlaması nedeniyle agresif bir şekilde dış pazarlara yöneldiğini kaydeden Yalçın­taş, bunu da fiyat kırarak ger­çekleştirdiğini vurguladı. Dün­yada, Çin çeliğine karşı kotalar uygulandığını hatırlatan Yal­çıntaş, “Türkiye Avrupa’nın 7. büyük çelik üreticisi. Ancak tüketiminin yüzde 50’sini it­halattan karşılıyor. Türkiye 20 milyon ton ihracat yaparken, 20 milyon ton da ithalat yapı­yor” dedi.

“Standart ürünlerde rekabet fazla”

OYAK grubu bünyesinde bu­lunan ve 10 milyon ton sıvı çe­lik üretim kapasitesine sahip İSDEMİR ve Erdemir’in yüz­de 98 kapasite ile çalıştığı­nı kaydeden Yalçıntaş, Çin’in politikalarına karşı yeni yatı­rım ya da kapasite artışına git­mek yerine katma değerli üre­time yöneldiklerini kaydet­ti. Yalçıntaş: şunları söyledi: “Bundan sonra standart ürün­lerde yatırıma gitmek bize çok fazla bir şey kazandırmaz. Çün­kü bu alanda hem yurt dışında hem de yurt içinde ciddi reka­bet var. Bu yüzden bizler daha yüksek katma değerli ürünle­re gitmeye çalışıyoruz. İşte bu yüksek katma değerli ürünler­den bir tanesi HY-100. MİL­DEM projesiyle üretilecek yer­li deniz altılarda kullanılıyor. Bu sayede deniz altılar denizin 300 metre altına inebilecek. Ayrıca Bu ürün, milli gemiler­de, uçak gemilerinde veya ka­ra araçlarının zırhlarında da kullanılıyor.” İSDEMİR’in ult­ra düşük karbonlu çelik ürete­bildiğinin altını çizen Yalçın­taş, ürettikleri bu ürünün Erde­mir’in Romanya fabrikalarında elektrik çeliğine dönüştürdük­lerini kaydetti. Yalçıntaş, “Ro­manya’daki tesislerde bir soğuk haddeleme yatırımı yapmak üzereyiz. Böylece 3 mm kalın­dığında olan çeliği 0.1 mm’ye kadar indireceğiz. Şu anda sı­cak rulo çeliğin tonu 650 dolar­dan satılıyor. Biz çeliği 0,1 mm kalınlığına düşürdüğümüzde ton fiyatı 1.800 dolar olacak. Bu çelik, tüm elektrikli arabalar­daki elektrik motorlarında, je­neratörlerde, transformatör­lerde kullanılabilecek.”

“Girişimci ve gençlere fabrikalarımızı açacağız”

OYAK Grubu olarak savun­ma sanayinin her alanına ürün­lere üretmek istediklerini vur­gulayan Yalçıntaş, bugün RO­KETSAN’ın ürettiği Gazap bombasındaki özel delici zırh­tan uçak gemisine, ALTAY tak­larının koruyucu çelik zırhın­dan diğer kara araçlarına kadar birçok alanda ürünlerinin kul­lanıldığını kaydetti. Yalçıntaş, “MİLGEM, MİLDEN ve MU­GEM gibi Türkiye'nin strate­jik deniz projelerine ürettiği­miz yüksek mukavemetli yerli çeliklerle kritik malzeme des­teği sağlıyoruz” diye konuştu. Gerek savunma sanayi gerek­se diğer alanlarda ihtiyaç du­yulan ürünlerin üretilmesi ve geliştirilmesi için girişimcile­re yönelik yarışma da düzenle­meye karar verdiklerini ifade eden Yalçıntaş, “Teknolojin te­meli malzemedir. Eğer elinizde doğru malzeme yoksa arzu etti­ğiniz teknolojiyi geliştirmeniz neredeyse imkansız olur. Biz de ‘İleri Malzemeler ve Sistem­ler Yarışması’ düzenleyeceğiz. Yarışmaya katılacak genç gi­rişimci ve üniversite öğrenci­lerine fabrikalarımızın Ar-Ge ve Ür-GE merkezlerini açaca­ğız. Malzeme teminini biz kar­şılayacağız. Ar-Ge ekiplerimiz yarışmacılarımıza destek ve­recek. Böylece Türkiye’nin ih­tiyaç duyduğu ürünlerin üretil­mesine ön ayak olacağız” şek­linde konuştu.

“Ürün gamına kompoziti de ekleyeceğiz”

Yüksek kaliteli çelik tekno­lojileri geliştirmek amacıyla 2019 yılında Finlandiya mer­kezli Miilux firmasını satın al­dıklarının ve Manisa’da kur­dukları fabrikada yerli ve millî zırh çeliği üretimi gerçekleştir­diklerinin altını çizen Yalçın­taş, grup olarak yeni satın alma­lara da sıcak baktıklarını kay­detti. Yalçıntaş, “Eğer şu anda Türkiye’de veya yurt dışında bizim ürün gamımızda olma­yan, bizi daha verimli hale ge­tirecek, daha üstün kaliteli, da­ha vasıflı çelik üretmemize se­bep olacak herhangi bir yatırım fırsatı görürsek, bu yatırım fır­satını elbette değerlendiririz” dedi. Gazetecilerin “Ürünleri­niz denizlerin derinliğine ini­yor, uzayda da görebilecek mi­yiz” sorusuna Yalçıntaş, “Biraz daha tecrübe kazandıkça ürün gamımızı geliştireceğiz. Ürün gamımıza kompozit ve çelik yü­zeylere seramik kaplamayı da ekleyebiliriz”

400 milyon dolar yatırımla fabrikadan çıkan atık katran, lastiğe dönüşecek

OYAK, 2019 yılında dünyanın en büyük karbon siyahı üreticilerinden Tayvan merkezli International China Synthetic Rubber Corporation (CSRC) ile stratejik bir ortaklık kurdu. İki şirket, İSDEMİR’in Hatay’daki fabrika alanına yüzde 50/50 ortaklıkla 400 milyon dolarlık yatırım büyüklüğüne sahip bir tesis inşa ediyor. Ekim 2027’de devreye alınacak tesiste ilk etapta yıllık 170 bin ton karbon siyahi üretimi gerçekleştirilecek. Üretim kapasitesi sonraki yıllarda 220 bin tona çıkacak. OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, Türkiye’nin karbon siyahı ithalatının yıllık 420 milyon dolar olduğunu söyledi. İSDEMİR ve Erdemir’den çıkan atık katran maddesinin bu tesiste işlenerek karbon siyahına dönüşeceğini kaydeden Yalçıntaş, “Üreteceğimiz karbon siyahı, araç lastiğinden cep telefonuna kadar her türlü siyah üründe kullanılacak. Kauçuğa belli oranla katılan karbon siyahı mukavemeti artırıyor. OYAK Renault’un ürettiği araçların lastiklerinde de kullanılabilecek. Bu tesis şu anda Türkiye’de tek olma özelliğine sahip. 140 kişinin çalışacağı tesiste üretilen ürünleri ilk etapta iç pazara sunacağız, ardından ihraç etmeye başlayacağız” ifadelerini kullandı.

“HY-100’ü üreten 6 ülkeden biriyiz”

Erdemir Genel Müdürü Şaban Yazıcı, Milli Denizaltı Projesi (MİLDEN) kapsamında üretilecek yerli deniz altılarda kullanılan HY-100’le ilgili bilgiler verdi. Yazacı, Türkiye’nin envanterinde olan deniz altılarda kullanılan çeliğin ithal edildiğini, üretimine başladıkları HY-100 ile bu ithalatın önüne geçilebileceğini söyledi. HY-100’ün çok dayanıklı bir çelik olduğunu belirten Yazıcı,” Ereğli'de ürettiğimiz bu çelik sayesinde milli denizaltılarımız, Türk denizaltıları arzu ettiği derinliklere 10 dakika gibi bir sürede inebilecek. Böylece bu çeliği üreten 5-6 ülke arasına girdik" dedi. İSDEMİR Genel Müdürü Ayhan Akın da İSDEMİR ve Erdemir’in uzun vadeli hedefinin ürettikleri ürünlerle cari açığın yüzde 1’ini kapatmak olduğunu ifade etti.