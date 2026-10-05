OYAK Grubu Çin rekabetine karşı kulvar değiştiriyor: Çeliği 0,1 milime inceltecek, 300 metre derine dalacak
Demir çelik sektöründe Çin’in agresif fiyat politikasına karşı İSDEMİR ve Erdemir, katma değerli üretime yönelecek. Bu amaçla 3 milim kalınlığındaki çelik 0,1 milime düşürülerek tonu 1.800 dolara satılacak. Ayrıca yerli deniz altıların 300 metre derine dalabilmesi için özel çelik üretildi.
Hamit VAROL
hamit.varol@dunya.com
Yıllık 5,8 milyon ton üretim kapasitesine sahip İskenderun Demir ve Çelik (İSDEMİR) kuruluşunun 56. yılını kutluyor. 2025 yılını 120,9 milyar TL ciro, 12,2 milyar TL net kâr ve 650 milyon dolar ihracatla kapatan OYAK Grubu şirketlerinden İSDEMİR için Hatay'ın Payas ilçesinde bulunan fabrikada kuruluş yıldönümü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinlik kapsamında İSDEMİR Genel Müdürü Ayhan Akın ve Erdemir Genel Müdürü Şaban Yazıcı ile birlikte gazetecilerin sorularını cevaplayan OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, şirketin önümüzdeki dönem planlarının yanı sıra Çin’in agresif fiyat politikası hakkında açıklamalarda bulundu. Yalçıntaş, dünyada ham çelik üretiminin yaklaşık 1,9 milyar ton olduğunu ve bunun yarısının Çin tarafından üretildiğini söyledi. Çin’in iç tüketiminin yavaşlaması nedeniyle agresif bir şekilde dış pazarlara yöneldiğini kaydeden Yalçıntaş, bunu da fiyat kırarak gerçekleştirdiğini vurguladı. Dünyada, Çin çeliğine karşı kotalar uygulandığını hatırlatan Yalçıntaş, “Türkiye Avrupa’nın 7. büyük çelik üreticisi. Ancak tüketiminin yüzde 50’sini ithalattan karşılıyor. Türkiye 20 milyon ton ihracat yaparken, 20 milyon ton da ithalat yapıyor” dedi.
“Standart ürünlerde rekabet fazla”
OYAK grubu bünyesinde bulunan ve 10 milyon ton sıvı çelik üretim kapasitesine sahip İSDEMİR ve Erdemir’in yüzde 98 kapasite ile çalıştığını kaydeden Yalçıntaş, Çin’in politikalarına karşı yeni yatırım ya da kapasite artışına gitmek yerine katma değerli üretime yöneldiklerini kaydetti. Yalçıntaş: şunları söyledi: “Bundan sonra standart ürünlerde yatırıma gitmek bize çok fazla bir şey kazandırmaz. Çünkü bu alanda hem yurt dışında hem de yurt içinde ciddi rekabet var. Bu yüzden bizler daha yüksek katma değerli ürünlere gitmeye çalışıyoruz. İşte bu yüksek katma değerli ürünlerden bir tanesi HY-100. MİLDEM projesiyle üretilecek yerli deniz altılarda kullanılıyor. Bu sayede deniz altılar denizin 300 metre altına inebilecek. Ayrıca Bu ürün, milli gemilerde, uçak gemilerinde veya kara araçlarının zırhlarında da kullanılıyor.” İSDEMİR’in ultra düşük karbonlu çelik üretebildiğinin altını çizen Yalçıntaş, ürettikleri bu ürünün Erdemir’in Romanya fabrikalarında elektrik çeliğine dönüştürdüklerini kaydetti. Yalçıntaş, “Romanya’daki tesislerde bir soğuk haddeleme yatırımı yapmak üzereyiz. Böylece 3 mm kalındığında olan çeliği 0.1 mm’ye kadar indireceğiz. Şu anda sıcak rulo çeliğin tonu 650 dolardan satılıyor. Biz çeliği 0,1 mm kalınlığına düşürdüğümüzde ton fiyatı 1.800 dolar olacak. Bu çelik, tüm elektrikli arabalardaki elektrik motorlarında, jeneratörlerde, transformatörlerde kullanılabilecek.”
“Girişimci ve gençlere fabrikalarımızı açacağız”
OYAK Grubu olarak savunma sanayinin her alanına ürünlere üretmek istediklerini vurgulayan Yalçıntaş, bugün ROKETSAN’ın ürettiği Gazap bombasındaki özel delici zırhtan uçak gemisine, ALTAY taklarının koruyucu çelik zırhından diğer kara araçlarına kadar birçok alanda ürünlerinin kullanıldığını kaydetti. Yalçıntaş, “MİLGEM, MİLDEN ve MUGEM gibi Türkiye'nin stratejik deniz projelerine ürettiğimiz yüksek mukavemetli yerli çeliklerle kritik malzeme desteği sağlıyoruz” diye konuştu. Gerek savunma sanayi gerekse diğer alanlarda ihtiyaç duyulan ürünlerin üretilmesi ve geliştirilmesi için girişimcilere yönelik yarışma da düzenlemeye karar verdiklerini ifade eden Yalçıntaş, “Teknolojin temeli malzemedir. Eğer elinizde doğru malzeme yoksa arzu ettiğiniz teknolojiyi geliştirmeniz neredeyse imkansız olur. Biz de ‘İleri Malzemeler ve Sistemler Yarışması’ düzenleyeceğiz. Yarışmaya katılacak genç girişimci ve üniversite öğrencilerine fabrikalarımızın Ar-Ge ve Ür-GE merkezlerini açacağız. Malzeme teminini biz karşılayacağız. Ar-Ge ekiplerimiz yarışmacılarımıza destek verecek. Böylece Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu ürünlerin üretilmesine ön ayak olacağız” şeklinde konuştu.
“Ürün gamına kompoziti de ekleyeceğiz”
Yüksek kaliteli çelik teknolojileri geliştirmek amacıyla 2019 yılında Finlandiya merkezli Miilux firmasını satın aldıklarının ve Manisa’da kurdukları fabrikada yerli ve millî zırh çeliği üretimi gerçekleştirdiklerinin altını çizen Yalçıntaş, grup olarak yeni satın almalara da sıcak baktıklarını kaydetti. Yalçıntaş, “Eğer şu anda Türkiye’de veya yurt dışında bizim ürün gamımızda olmayan, bizi daha verimli hale getirecek, daha üstün kaliteli, daha vasıflı çelik üretmemize sebep olacak herhangi bir yatırım fırsatı görürsek, bu yatırım fırsatını elbette değerlendiririz” dedi. Gazetecilerin “Ürünleriniz denizlerin derinliğine iniyor, uzayda da görebilecek miyiz” sorusuna Yalçıntaş, “Biraz daha tecrübe kazandıkça ürün gamımızı geliştireceğiz. Ürün gamımıza kompozit ve çelik yüzeylere seramik kaplamayı da ekleyebiliriz”
400 milyon dolar yatırımla fabrikadan çıkan atık katran, lastiğe dönüşecek
OYAK, 2019 yılında dünyanın en büyük karbon siyahı üreticilerinden Tayvan merkezli International China Synthetic Rubber Corporation (CSRC) ile stratejik bir ortaklık kurdu. İki şirket, İSDEMİR’in Hatay’daki fabrika alanına yüzde 50/50 ortaklıkla 400 milyon dolarlık yatırım büyüklüğüne sahip bir tesis inşa ediyor. Ekim 2027’de devreye alınacak tesiste ilk etapta yıllık 170 bin ton karbon siyahi üretimi gerçekleştirilecek. Üretim kapasitesi sonraki yıllarda 220 bin tona çıkacak. OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, Türkiye’nin karbon siyahı ithalatının yıllık 420 milyon dolar olduğunu söyledi. İSDEMİR ve Erdemir’den çıkan atık katran maddesinin bu tesiste işlenerek karbon siyahına dönüşeceğini kaydeden Yalçıntaş, “Üreteceğimiz karbon siyahı, araç lastiğinden cep telefonuna kadar her türlü siyah üründe kullanılacak. Kauçuğa belli oranla katılan karbon siyahı mukavemeti artırıyor. OYAK Renault’un ürettiği araçların lastiklerinde de kullanılabilecek. Bu tesis şu anda Türkiye’de tek olma özelliğine sahip. 140 kişinin çalışacağı tesiste üretilen ürünleri ilk etapta iç pazara sunacağız, ardından ihraç etmeye başlayacağız” ifadelerini kullandı.
“HY-100’ü üreten 6 ülkeden biriyiz”
Erdemir Genel Müdürü Şaban Yazıcı, Milli Denizaltı Projesi (MİLDEN) kapsamında üretilecek yerli deniz altılarda kullanılan HY-100’le ilgili bilgiler verdi. Yazacı, Türkiye’nin envanterinde olan deniz altılarda kullanılan çeliğin ithal edildiğini, üretimine başladıkları HY-100 ile bu ithalatın önüne geçilebileceğini söyledi. HY-100’ün çok dayanıklı bir çelik olduğunu belirten Yazıcı,” Ereğli'de ürettiğimiz bu çelik sayesinde milli denizaltılarımız, Türk denizaltıları arzu ettiği derinliklere 10 dakika gibi bir sürede inebilecek. Böylece bu çeliği üreten 5-6 ülke arasına girdik" dedi. İSDEMİR Genel Müdürü Ayhan Akın da İSDEMİR ve Erdemir’in uzun vadeli hedefinin ürettikleri ürünlerle cari açığın yüzde 1’ini kapatmak olduğunu ifade etti.