OYAK Grup ve HAVELSAN arasında siber risklere karşı iş birliği

OYAK Grup Sigorta ve Reasürans Brokerliği; savunma, simülasyon, bilişim, ülke güvenliği ve siber güvenlik sektörlerinde teknoloji üreten HAVELSAN ile son dönemde artış gösteren siber riskler özelinde iş birliği anlaşması yaptı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, iş birliği kapsamında özellikle pandemi sonrasında küresel çapta artış gösteren siber tehditlere karşı OYAK Grup Sigorta ve HAVELSAN, ortak yürütülecek bir çalışma ile kurumsal firmalara danışmanlık hizmeti sunacak. Aynı zamanda OYAK Grup Sigorta tarafından da sigortalanma süreçleri konusunda hizmet verilecek. OYAK Grup Sigorta ve HAVELSAN iş birliği ile kurumların siber güvenlik seviyesini belirlemek üzere gerçekleştirilen “Siber Güvenlik Risk Tespiti Hizmeti” ve “Tavsiye Niteliğinde Risk Değerleme Puanlaması” sigortalanma süreci öncesine ışık tutacak.

Elektronik verilerin kaybı ve çalınması, fidye yazılım saldırılarının yanı sıra müşteri ve gelir kaybı gibi pek çok olumsuz duruma neden olabilen siber risklere karşı kurumlar, sigorta sayesinde oluşabilecek zararları telafi ve tazmin edebilecek. Riskin sigortaya transfer edilmesi, kurumları siber saldırılara karşı daha korunaklı hale getirecek.

Siber sigorta ile koruma sağlanacak

Verilen bilgiye göre, OYAK Grup Sigorta ve HAVELSAN arasındaki iş birliği sayesinde siber risklere karşı, siber sigorta ile koruma sağlanacak. Üçüncü şahısların verilerinin çalınmasından doğacak zararlar nedeniyle kurumlara önemli sorumluluklar düşüyor. Bu yüzden siber sigorta poliçesinin gerek içerik gerekse teminat limiti bakımından yeterliliğinin ve kurumlara uygunluğunun dikkatlice test edilmesi gerekiyor. Sigorta konusunda uzman şirketlerden alınacak hizmet ile doğru bir satın almanın yapılması ise büyük önem taşıyor.