Oyak Renault çalışanları, ‘Aile Festivali’nde bir araya geldi

08 Eylül 2019

BURSA (DÜNYA) - Bu yıl ilk ikisi 7 Temmuz ve 14 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen ‘Oyak Renault Aile Festivali’nin üçüncüsü Eylül ayının başında Bursa Keles Kocayayla Piknik Alanı’nda yapıldı. Oyak Renault çalışanları, mesai arkadaşları ve aileleriyle birlikte iş hayatına kısa bir mola vererek, keyifli bir hafta sonu geçirdi. Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun ve Oyak Renault yönetiminin de hazır bulunduğu festivale üç hafta sonunda yaklaşık 25 bin kişi katıldı.

Festivalde konuşan Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun, “Çalışanlarımız; şirket kültürümüz içerisindeki en yüksek değeri ifade ediyor. Bu değere yakışır şekilde çalışanlarımızla iş ortamı dışında da birlikte olmaya özen gösteriyor, onları aileleriyle bir araya getiren çok özel sosyal etkinlikler düzenlemeye devam ediyoruz. Tüm Oyak Renault ailesini birleştiren ‘Oyak Renault Aile Festivali’ gibi bizi bir araya getiren bu tür etkinlikleri önümüzdeki yıllarda da sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.