Oyak Renault, otonom sürüşe öncülük edecek

31 Mayıs 2019

Renault Grubu’nun yeni nesil araçları için benimsediği ‘otonom, mobil ve bağlantılı’ otomobil konseptlerinden yola çıkılarak tasarlanan yeni Clio için 306 milyon euro yatırım yaptıklarını belirten Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun, “Bu tutarın 181 milyon euro’su yeni Clio’nun üretileceği Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’na, 125 milyon euro’su ise yeni iş olanakları sağlanarak Türkiye’deki 70’den fazla tedarikçiye yapıldı” dedi.

Yeni Clio’nun üretimiyle birlikte 350 kişilik ek istihdam kapısı açtıklarını ifade eden Antoine Aoun, yeni Clio’nun segmentinde en üst düzey teknolojik özelliklerle gelmiş geçmiş en iyi Clio olarak tasarlandığını, yerlilik oranının da yaklaşık yüzde 55- 60 aralığında olduğunu, bu oranı artırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı.

Aoun, segmentindeki en düşük yakıt tüketimi ve emisyona sahip olan yeni Clio’nun inovatif sürüş destek sistemleri ile de otonom sürüşe öncülük edeceğini ifade etti.

“Yan sanayi firmalarının dış pazara açılması için köprü konumundayız”

İhracat ağırlıklı üretim yapısı ile başta Bursa olmak üzere Anadolu’daki otomotiv yan sanayi şirketlerinin uluslararası pazarlara açılmasında köprü rolü üstlenen Oyak Renault, Türkiye’nin otomobil ihracatının 3’te 1’inden fazlasını tek başına gerçekleştiriyor. Bu yıl Türkiye’deki faaliyetlerine başlamasının 50’nci yılını kutlayan Oyak Renault, 2019’da en çok da yeni Clio ile adından söz ettirdi.

Oyak Renault Genel Müdürü Antoine Aoun, “Geçtiğimiz yıl otomotiv sektörü açısından zorlu bir yıl olmasına rağmen, Oyak Renault olarak, yeni nesil otomobillerin üretimi için yatırımlarımıza devam ettik. 2018 yılı Mart ayında fabrikamızda sac parça üretim kapasitemizi yaklaşık 2 katına çıkartan yeni pres hattı yatırımımızı devreye aldık. Yaklaşık 33 milyon Euro yatırım yaparak inşa ettiğimiz yeni pres hattının yanı sıra, Renault Grubuðnun global stratejisi doğrultusunda, yeni nesil araçlarda kullanılacak motorların imalatı için 100 milyon euro yüksek basınçlı alüminyum enjeksiyon tesisinin temelini attık. 2018’de gerçekleştirdiğimiz bu yatırımlar sonucu yeni Clio’nun üretimine bu yıl itibariyle Bursa’da başlıyoruz” dedi.

Karoseri-montaj ve mekanik-şasi fabrikaları ile uluslararası bir lojistik ve bir Ar-Ge merkezinden oluşan Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nın Renault Grubu’nun dünya çapındaki 122 üretim merkezinden biri olduğunu belirten Antoine Aoun, yıllık 378 bin otomobil ve 920 bin motor üretim kapasitesine sahip olduklarını aktardı. Clio IV, Clio Sport Tourer ve Megane Sedan binek otomobil modelleriyle, bu otomobillerin motor ve mekanik aksamlarını üreterek ihraç ettiklerini anlatan Aoun, otomobillerin yaklaşık yüzde 80’ini 70’e yakın ülkeye ihraç ettiklerini dile getirdi.

Antoine Aoun ayrıca, Oyak Renault fabrikalarının içinde yer alan ve Renault Grubu’nun tüm dünyadaki tesislerine araç ve yedek parça ikmali gerçekleştiren Oyak Renault İttifak Uluslararası Lojistik Merkezi’nden yapılan taşıma miktarının da geçen yıla göre 2 kat artış göstererek rekor 1 milyon bin 461 metreküpe ulaştığını duyurdu.

“En verimli otomobil fabrikalarından biriyiz”

Oyak Renault’nun 50 yılını da özetleyen Antoine Aoun, 50 yıl önce 381 kişi ile Türkiye’de otomobil üretimi yapmak üzere çıkılan yolda bugün 7 bin kişilik bir aile haline geldiklerini söyledi.

Aoun, “Türkiye ekonomisi ve otomotiv pazarının dinamizmine her zaman büyük güven duyduğumuz ülkedeki varlığımızı 27 yıl daha devam ettirmek üzere ortağımız Oyak ile geçen yıl yeni bir sözleşme imzaladık. Tüm bu 50 yıllık süre boyunca Oyak Renault, birçok başarıya imza atarak Bursa ve Türkiye ekonomisinin gelişimine katkıda bulundu.

Üretim performansı açısından da Bursa fabrikamız Renault Grubu fabrikaları arasında ilk 3 arasında yer alıyor. Dünyanın en çok satan otomobillerinden biri olan Clio fabrikamızda üretilip dünyaya açıldı. Bugüne kadar 6 milyondan fazla araç, 6 milyondan fazla motor ürettik. Oyak Renault olarak geçmiş 20 yılda ürettiğimiz aracı, günümüzde 1 yıl içinde üretecek hıza ve verimliliğe ulaştık. Bugün dakikada bir araç üretmeyi başaran Türkiye’nin en verimli otomobil fabrikalarından biriyiz” diye konuştu.

Türkiye’de otomobillerin yüzde 32’sini üretiyor

2018 yılında gerçekleştirdiğimiz yüksek üretim ve ihracat performansıyla sektördeki lider konumlarını koruduklarını ifade eden Antoine Aoun, “2018 yılında 602 bin 421 motor üreterek rekor kırdık. Otomobil üretiminde de yılı 336 bin 888 adetle kapattık. Geçtiğimiz yıl Türkiye’de 1 milyon 26 bin 461 adet otomobilin yüzde 32’sini ürettik. 2018 yılında üretilen otomobillerin yaklaşık yüzde 80’nini 70’e yakın ülkeye ihraç ettik. Geçtiğimiz yıl rekor motor üretiminin yanı sıra 239 bin 591 vites kutusu, 708 bin 670 adet şasi ürettik” dedi.