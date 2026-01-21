Oyak Renault’tan Güvenli Adımlar: Trafik bilinci çocuklarla başlıyor

Türkiye’nin otomotiv üretim merkezlerinden Bursa’da Oyak Renault, yol güvenliği bilincinin küçük yaşlarda kazanılması için yeni bir adım attı. Şirket, “Güvenli Adımlar Projesi” kapsamında Oyak Renault, Oyak Horse ve Renault Mais Bursa Şubesi çalışanlarının ilkokul çağındaki çocuklarını ara tatil döneminde trafik eğitimine dahil etti.

Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda uygulamalı eğitim

Renault Group’un yol kullanıcıları için güvenliği odağa alan “Human First” yaklaşımından ilham alan projede çocuklar, Bursa Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda trafik kurallarını deneyimleyerek öğrenme fırsatı buldu. Eğitimlerde yaya ve sürücü kuralları ile trafikte doğru davranış biçimleri uygulamalı olarak aktarıldı.

Eğitimlerin ardından çocuklar Oyak Renault kampüsünü ziyaret ederek üretim ortamını yerinde gözlemledi. Program kapsamında sürdürülebilir yaşam, enerji verimliliği ve üretimde güvenlik konularında temel bilgilendirmeler yapıldı.

Proje, gelişmiş sürüş destek sistemleri (ADAS), yapay zekâ ve dijital hayata giriş eğitimleriyle devam etti. Böylece çocuklara hem otomobil güvenliği hem de teknoloji okuryazarlığına yönelik temel bir farkındalık kazandırılması amaçlandı.

“Kuralları günlük hayatın parçası yapmalarını istiyoruz”

Oyak Renault Yönetim Kurulu Başkanı ve Renault Group Türkiye CEO’su Lionel Jaillet, yalnızca güvenli araçlar üretmediklerini, üretim süreçlerini de “sıfır kaza” ilkesiyle yürüttüklerini vurguladı. Jaillet, trafik güvenliği bilincinin erken yaşta kazandırılmasının daha güvenli bir toplum için kritik olduğunu belirterek projeye destek veren Bursa İl Emniyet Müdürlüğü’ne teşekkür etti.