OYAK, Tekfen Holding'de ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi

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Holdingden yapılan açıklamaya göre, Rekabet Kurumunun hisse devrine onay vermesinin ardından Tekfen Holding'de OYAK'ın yönetime doğrudan katıldığı yeni dönem resmen başladı.

Tekfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Avunç'un istifasının ardından yapılan görev dağılımıyla, OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, Yönetim Kurulu Başkanı, OYAK Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çağrı Özer ve OYAK Strateji ve İştirakler Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Raci, Yalçın Yönetim Kurulu Üyesi oldu.

İki kurum arasında kurulan ortaklığın, sanayi, enerji, inşaat, tarım ve lojistik başta olmak üzere pek çok sektörde yeni işbirlikleri ve büyüme fırsatları yaratması bekleniyor.

OYAK'ın yönetimde aktif rol üstlenmesiyle iki kurum arasında bilgi birikimi, finansal güç ve operasyonel deneyimle güçlü bir sinerji oluşturulması hedefleniyor. Uzun vadeli stratejik büyüme hedeflerinin desteklenmesi ve uluslararası ölçekte yeni fırsatların değerlendirilmesi de öncelikler arasında yer alıyor.

Tekfen Holding'in OYAK portföyüne katılmasıyla kurumun şirket sayısı 146'dan 185'e, yurt dışındaki şirket sayısı 58'den 76'ya, faaliyet gösterilen ülke sayısı ise Türkiye dahil 24'ten 29'a yükseldi. Söz konusu tablo, OYAK Vizyon 2030 stratejisi ve sürdürülebilir büyüme hedeflerinin gerçekleştirilmesi doğrultusunda önemli bir adım niteliği taşıyor.