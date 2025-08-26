Oyak Yatırım: Enflasyon yıl sonunda yüzde 28,5’e gerileyecek

Oyak Yatırım, “Türkiye Ekonomi Güncellemesi: 2025 İkinci Yarı ve 2026 Görünümü” başlıklı raporunu yayımladı.

Raporda, mart-nisan döneminde yaşanan dalgalanmanın ardından ekonomi politikalarının istikrarlı biçimde sürdürüldüğü belirtilirken, önümüzdeki döneme ilişkin temkinli iyimser tahminler paylaşıldı.

Mart-Nisan’daki dalgalanma sürecinde, artan yerel döviz talebi ve yabancı portföy çıkışları nedeniyle 50 milyar doların üzerinde rezerv kullanıldığına dikkat çekilen raporda, mayıs itibarıyla TCMB’nin sıkı para politikası sayesinde yabancı yatırımcı ilgisinin geri döndüğü vurgulandı. Yabancıların TL swap pozisyonlarının ağustos başı itibarıyla kriz öncesi seviyelerin üzerine çıktığı kaydedildi.

Enflasyonda iyileşme beklentisi

2024 yılını yüzde 44,4 ile kapatan enflasyonun, 2025 Temmuz’da yüzde 33,5’e gerilediği, 12 aylık beklentilerin ise yüzde 22,8’e indiği aktarıldı. Piyasa yıl sonu için yüzde 29,7’lik enflasyon tahmini yaparken, Oyak Yatırım daha iyimser bir öngörüyle bu rakamı yüzde 28,5 olarak açıkladı. 2026 sonu için beklenti yüzde 18,6 seviyesinde.

Büyüme Tahmini Yüzde 3,3

Büyüme tarafında ise 2025 için yüzde 3,3, 2026’da yüzde 4,3 ve 2027’de yüzde 4,5 büyüme tahmini paylaşıldı. Hizmetler ve inşaatın büyümeye katkı sunduğu, imalat sanayinde ise güçlü TL ve zayıf verimlilik nedeniyle zorlukların sürdüğü kaydedildi.

Mali Disiplin ve Cari Denge

Deprem harcamalarının azalmasıyla bütçe açığının GSYH’nin yüzde 4,3’üne gerilediği belirtilen raporda, açığın 2025’te yüzde 4,0’a, 2026’da ise yüzde 3,2’ye inmesinin beklendiği ifade edildi.

Cari açık ise ilk yarıda tüketim malları ve altın ithalatındaki artış nedeniyle genişledi. 2024 sonunda GSYH’nin yüzde 0,8’i olan cari açığın, 2025’te yüzde 1,5’e, 2026’da yüzde 2,3’e çıkacağı tahmin edildi.

"Program Kararlılıkla Sürdürülüyor"

Raporun sonunda, mevcut ekonomik programın yatırımcı güvenini yeniden tesis ettiği ve Türkiye ekonomisinde dengelenme sürecinin devam ettiği vurgulandı.