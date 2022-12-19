Oyak Yatırım uzaktan müşteri edinimine odaklandı

Merkezi Londra'da bulunan OCR Labs, Oyak Yatırım ile yaptığı çalışmalarla fark yaratıyor. Oyak Yatırım kimlik doğrulama çözümleri konusunda iş birliği yaptığı OCR Labs sayesinde hesap açmak isteyen herkesi Pratik Hesap mobil uygulaması üzerinden şubeye gitmeden veya herhangi fiziksel bir etkileşime girmeden karşılayabiliyor. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği’nin (TKBB) açıkladığı verilere göre hesap açmak için uzaktan yapılan başvuruların ortalama yüzde 45’i başarılı olurken, Oyak Yatırım’da bu oran yüzde 90’ın üzerine çıkıyor.

Oyak Yatırım Genel Müdürü Erkan Ünal, elde ettikleri kimlik doğrulama başarısına ilişkin yaptığı açıklamada, “Oyak Yatırım olarak teknolojiyi etkin kullanarak müşterilerimizin yanında olmayı sürdürüyoruz. Dijital kimlik doğrulama alanında lider şirketlerden OCR Labs’ın çözümleri sayesinde Oyak Yatırım hesabı açmak isteyen kullanıcılarımızı şubeye çağırmadan ve pek çok belgeyi imzalatmadan Pratik Hesap mobil uygulaması üzerinden doğrulayabiliyoruz. Ayrıca kısa süren bir görüşmeyle tüm kontrolleri yapıp müşterilerimize üstün bir deneyim sunabiliyoruz. Bu yolla alternatif dağıtım kanallarımızdaki yükü azaltırken hata oranını da neredeyse sıfıra indirebiliyoruz” dedi.

“Tüketici dijitalleşme istiyor”

OCR Labs Uluslararası Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdürü Russ Cohn ise dünyanın artık dijitalleştiğini, tüketicilerin de şirketlerden dijitalleşmelerini ve işlemlerini dijital kanallar üzerinden en kolay şekilde yapabilmelerini sağlamalarını istediğinden söz etti. Geliştirdikleri dijital kimlik doğrulama çözümleri sayesinde kullanıcıların şubeye gitmeden işlemlerini halledebildiğini söyleyen Cohn, kurumların da potansiyel müşterilerin kimlik doğrulama süreçlerini yüzde 100’e yakın bir doğruluk oranıyla tamamlayabildiğini ifade etti. Çözümlerini Türkiye’deki şirketlere sunmalarında çok önemli rol oynayan Oyak Yatırım’ın çözümlerini kullanarak başvuruları yüzde 90’ın üzerinde olumlu sonuçlandırmasından büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.