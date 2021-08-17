OYAK Yatırım'dan 131,8 milyon liralık net kâr

OYAK Yatırım, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama ile 2021’in ilk yarısına ait finansal sonuçlarını duyurdu.

Sonuçlara göre şirket, konsolide ana ortaklığa düşen net karını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 168 artışla 131,8 milyon TL'ye yükseltirken, öz kaynaklarını da 586,1 milyon liraya ulaştırdı.

İlk yarıya ait finansal sonuçları değerlendiren OYAK Yatırım Genel Müdürü Erkan Ünal, son 5 yılda OYAK'ın kendilerine sağladığı vizyon ve kararlılık ile son 4 yılda öz kaynak karlılıklarını yüzde 21'den 2020’nin sonu itibarıyla yüzde 54'e çıkardıklarını söyledi.

Her sene artan iş birlikleri ve çeşitlenen ürünleriyle ciddi bir sürdürülebilir büyüme sağladıklarını vurgulayan Ünal, bugünkü yarıyıl sonuçlarının da bunu doğrular nitelikte olduğunu ifade etti.

“Yeni alanlara yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz”

Global sigorta brokerliğinden finansal teknolojilere kadar birçok girişimlerinin olduğunu anlatan Ünal, faaliyet gösterdikleri sermaye piyasalarında hisse senedi aracılığı faaliyetlerinin yanı sıra halka arz, şirket satın alma ve birleşme, tahvil bono ihraçları gibi önemli tecrübeleri bulunduğunu aktardı.

OYAK Grup Sigorta ve Reasürans Brokerliği AŞ, OYAK Portföy Yönetimi AŞ ve OYAK Yatırım Ortaklığı AŞ gibi güçlü iştiraklerinin olduğunu kaydeden Ünal, "İştiraklerimizin yanında tüketici finansman ve finansal teknolojiler gibi girişim sermayesi yatırımlarımız hızlı gelişim sürecini devam ettirirken yeni alanlara yönelik çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Bu yolla büyüme fırsatlarından yararlanarak, ürün çeşitliliğini artırarak paydaşlarımıza katkı sağlamayı hedefliyoruz. OYAK Yatırım olarak müşterilerimize sunduğumuz yenilikçi, üstün kalitede geniş ürün yelpazemiz ve hizmet ağımız ile güçlü büyümemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.