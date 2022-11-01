Oyak Yatırım’ın gelirleri ilk 9 ayda yüzde 95 arttı

Oyak Yatırım Menkul Değerler, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile öz kaynaklarının 2022'nin ilk 9 ayında 1,1 milyar lirayı aştığını bildirdi.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Oyak Yatırım Genel Müdürü Erkan Ünal, son 5 yılda sergiledikleri başarılı finansal performansın arkasında, OYAK'ın gelecek vizyonunun ve ortaya koyduğu stratejinin etkisinin büyük olduğunu kaydetti.

2022'nin ilk 9 ayında şirketin konsolide ana ortaklığa düşen net karının geçen yılın aynı dönemine göre 2,2 kat artarak 409 milyon liraya yükseldiğini ifade eden Ünal, şirketin iştiraki olan Oyak Grup Sigorta'nın karlılığının da 4,6 kat yükseldiğini dile getirdi.

Bahsi geçen dönemde şirketin konsolide net komisyon gelirlerinin yüzde 70 artışla 404 milyon liraya, toplam gelirlerinin ise yüzde 95 artışla 720 milyon liraya çıktığını belirten Ünal, bu artışta hisse senedi komisyon gelirlerinin büyük etkisinin olduğunu vurguladı.

Müşteri sayısını ve ürün çeşitliliğini artırmaya devam ettiklerine dikkati çeken Ünal, "İlk 9 ayda yakaladığımız büyümenin devam edeceğini öngörüyoruz." ifadesini kullandı. Ünal, 2022'nin son çeyreğinde de şu ana kadar sergiledikleri olumlu tablonun sürmesini beklediklerini vurguladı.