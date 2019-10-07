OYAK'a İngiltere'de Çinli rakip

07 Ekim 2019

Çinli çelik üreticisi Jingye’nin, British Steel’e talip olduğu iddia ediliyor.

İngiliz yayın kuruluşu Sky News’te yer alan habere göre Jingye’nin, İngiliz hükümetiyle görüşerek 150 yıllık çelik deviyle ilgilendiğini söyledi.

Öte yandan, OYAK bünyesindeki Ataer Holding, British Steel’in İngiltere ve Fransa’daki fabrikalarında detaylı finansal ve operasyonel incelemelere devam ediyor. OYAK, British Steel’i satın alıp almayacağını bu ay Ataer Holding’in münhasırlık süresi sona erdiğinde açıklayacak.

Çinli çelik üreticisinin oyuna dahil olmasının, İngilizlerin elini güçlendirebileceği belirtiliyor.

İncelemelerini sürdüren OYAK’ın, rekabetçi koşullarla imzalanmamış ve piyasa koşullarına aykırı tedarikçi anlaşmalarından rahatsız olduğu söyleniyor. Her ne kadar İngiliz hükümeti OYAK’a sıcak baksa da OYAK’ın satın alma kararında bu sözleşmelerin etkili olacağı öğrenildi.