OYAK’ın direksiyonuna Yalçıntaş geçti

OYAK Ge­nel Müdürlüğü’nde düzenlenen devir teslim töreninde, Prof. Dr. Murat Yalçıntaş, görevini Süley­man Savaş Erdem’den devraldı. Prof. Dr. Yalçıntaş yaptığı açık­lamada, OYAK Yönetim Kurulu tarafından Genel Müdürlük gö­revine atanmaktan onur ve so­rumluluk duyduğunu ifade etti. OYAK’ın, 65 yıla yakın köklü geç­mişi, güçlü mali yapısı, sürdürü­lebilir yatırım anlayışı ve üyele­rine olan sarsılmaz bağlılığıyla Türkiye’nin en saygın ve stratejik kurumlarından birisi olduğunu vurgulayan Prof. Yalçıntaş, “Böy­lesine derin kurumsal mirasa sa­hip bir yapıda görev üstlenmek, benim için yalnızca profesyonel bir adım değil, aynı zamanda bir vefa ve hizmet meselesidir” dedi.

"Hedefimiz ekonomiye değer katmak"

Prof. Dr. Yalçıntaş, OYAK Yö­netim Kurulu’nun vizyonu doğ­rultusunda kurumsal değerler­den ödün vermeden, daha şeffaf, daha katılımcı ve daha verimli bir yönetim anlayışıyla çalışacak­larını belirterek, şöyle konuştu: “OYAK’ı güçlendirecek adımları kararlılıkla atarken hem üyeleri­mize hem de ülke ekonomimize daha fazla değer katmayı hedef­leyeceğiz. Hep birlikte, OYAK’ı daha aydınlık bir geleceğe taşıya­cağımıza yürekten inanıyorum. Duyulan güvene layık olmak için büyük bir gayret ve samimiyetle görevimin başında olacağım.”

BMC ve TOGG’da da görev yaptı

Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Murat Yalçıntaş, Brüksel’deki Vrije ve Boston Üniversiteleri’nde ortak işletme yüksek lisans programını, İstanbul Üniversitesi’nde İşletme alanında doktorasını tamamladı. İş hayatına İslam Kalkınma Bankası’nda başlayan Yalçıntaş, İstanbul Ticaret Odası Başkanlığı başta olmak üzere birçok ulusal ve uluslararası kurumda üst düzey görevler üstlendi. İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde ‘profesör’ unvanıyla akademik çalışmalar yapan Yalçıntaş, aynı zamanda iş dünyasında da çeşitli görevler aldı. 2021–2024 yılları arasında BMC Otomotiv CEO’su ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı; TOGG Yönetim Kurulu Üyeliği görevini de üstlendi. Yalçıntaş, İngilizce ve Fransızca biliyor.