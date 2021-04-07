OYAK'ın 'otomotiv odaklı Ro-Ro limanı'na ilk sefer gerçekleşti

OYAK'ın ‘otomotiv odaklı Ro-Ro limanı’na ilk uluslararası deneme seferi gerçekleştirildi. OYAK'tan yapılan açıklamaya göre, uluslararası standartlarda hizmet verecek olan otomotiv odaklı Ro-Ro limanı, küresel otomotiv lojistiğinin yeni merkezi olmaya hazırlanıyor.

Köstence'den (Romanya) başlayan ve Körfez Bölgesi'nde tamamlanan ilk deneme seferinde ithal araçlar limandan tahliye edildi. 2019 yılından bu yana inşası devam eden Ro-Ro limanı, gelecek günlerde gerçekleştirilecek resmi açılışı sonrası uluslararası otomobil markalarının ihracat ve ithalat kapısı konumuna gelecek.

Japon NYK işbirliği ile hayata geçirilen limanın, Türkiye ihracatının lokomotifi otomotiv sektörünün yarattığı yeni ihtiyaçları ve talepleri karşılaması ve ülke ekonomisine de önemli katkılar sağlaması bekleniyor. Liman, yıllık 780 bin araç elleçleme kapasitesi ve toplam 265 bin metrekare kapalı otoparkı ile sadece otomotiv sektörüne hizmet verecek.

"Otomotiv sektörüne olan güvenimizin de bir göstergesi"

OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, yapılan ilk deneme seferinin başarıyla tamamlanmasının uluslararası otomotiv sektörü için tarihi bir an olduğunu belirtti. NYK Line ile 2018'de başladıkları yolculukta önemli bir basamağı başarıyla geride bıraktıklarını söyleyen Erdem, "İlk seferin tüm süreçlerinin OYAK Grup Şirketleri iş birliği ile yürütülmesi de bizleri ayrıca gururlandırdı. Türkiye'nin çok önemli bir ihtiyacına daha çözüm olacak bu yatırımımız, otomotiv sektörüne olan güvenimizin de bir göstergesi. Kısa bir zaman içinde uluslararası otomotiv lojistiğinin rotasını değiştirerek merkez konumuna gelecek olan limanımızın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.