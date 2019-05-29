Oylum Bisküvi 6 milyon liraya yakın yatırım yaptı

29 Mayıs 2019

DİLEK FİDAN - KAYSERİ

1969 yılında şehrin önde gelen tücccarlarıyla beraber Kayseri'nin ilk bisküvi fabrikası olarak kurulan Oylum, yıllık 40 bin tona yakın üretim kapasitesi ile Türkiye’de ve dünyada 25 ülkede tüketici ile buluşuyor.

Oylum CEO’su Yener Büyüknalbant, "Grubumuzda 200 kişiye direk istihdam sağlıyoruz, yan sektörlerle birlikte 5 bin kişiye dolaylı olarak iş imkanı sunuyoruz. Son derece modern üretim hatları ile el değmeden, standardı yüksek, kaliteli ve hijyenik üretimi kendimize vizyon edindik. Son yıllarda yapmış olduğumuz tüm yatırımlarımız bu yönde oldu. Bu sene içerisinde de ülkemizdeki koşullara rağmen 2018 yılı içerisinde 6 milyon TL'ye yakın yatırım yaptık. Hem yeni gofret hattı hem de marshmallow hattı ile ürün çeşitliliğimizi artırdık" dedi.

Borsa İstanbul’da işlem gören Oylum, Tüm Tüketiciler Derneği tarafından 2008 yılında verilen 'Altın Marka' ödülünü kazandı.

"İhracatımızın toplam cirodaki payı 2017 itibariyle yüzde 35’lere ulaştı"

Türkiye’de A101, Metro, Gros Market, Bizim Toptan ve BİM gibi ulusal market zincirleri ile çalışan Oylum, birçok şehirdeki tüm yerel marketlerde de ürünlerini tüketiciye sunuyor.

Şirketin ihracat rakamları hakkında bilgiler de paylaşan Büyüknalbant, "İhracat hem şirketimiz hem de ülkemiz için çok önemli ve bizim için eskiden beri bir alışkanlık ve refleks haline geldi. Bugün 25’e yakın ülkede Oylum ürünleri tüketicilerine ulaşıyor. İhracatımızın toplam cirodaki payı 2018 itibariyle yüzde 35’lere ulaştı. Kısa vadede ise hedefimiz bu rakamı yüzde 50’ye çıkarmak. Şirketimiz ISO 22000 ve ISO 9001 kalite sistemlerini aktif olarak uyguluyor. Özellikle çalışmış olduğumuz BİM, A101, Bizim Toptan ve Metro Gros marketlerin rutin denetimlerinde yüksek puanlarla başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Yakında da BRC için çalışmalara başlayacağız ve önümüzdeki yıl sonuna kadar da BRC almayı hedefliyoruz" diye konuştu.

"3 adet güneş enerji santrali tesisimiz faaliyette"

Şirket olarak her sene Türkiye ortalamasının üzerinde büyüme yakaladıklarını aktaran Büyüknalbant, şöyle konuştu:

"2018 yılında ciromuzu yüzde 60'ın üzerinde artırdık. Önümüzdeki sene de yaptığımız yeni yatırımların katkısı ile benzer büyüme oranları bekliyoruz. Özellikle ihracat tarafında büyüyerek, ihracatın toplam ciro içerisindeki payını yüzde 50’ye çıkarmak istiyoruz. Ayrıca Grup olarak gıda haricinde enerji, inşaat ve basın-yayın sektörlerinde de yatırımlarımız var. Toplamda 3 mWp güce yakın 3 adet güneş enerji santrali tesisimiz faaliyette. Bu sayede hem üretimde ihtiyacımız olan elektriği yenilenebilir enerji kaynağı olan güneşten üretmeye başladık hem de toplamda 2 bin konutun tüketeceği elektrik enerjisini üretir hale geldik. Bu santrallerin hem çevreye faydası oluyor hem de şirketimizin enerji giderlerini düşürüyor. Orta ve uzun vadede ise enerji alanında yatırımlarımızı artırmayı hedefliyoruz."