Oyman Makine, beton mikseriyle pazarını büyütmek istiyor  

Osman ŞİŞKO

TRABZON - Trabzon’da 1989 yılında kurulan Oyman Makine, ilk olarak fındık entegre tesisleri ve fındık kırma sistemleri üreterek çıktığı yolda, pazarını beton mikseri ile büyütmeye odaklandı. Oyman Makine Proje ve İmalat Müdürü Vedat Oyman, Avrupa’da birçok makine fuarına katıldıklarını, bu fuarlarda dünyadaki makine üretimleri hakkında bilgi topladıklarını ve rekabet edebilmek için beton mikseri üretimine ağırlık verdiklerini söyledi.



Şu ana kadar altı beton mikseri ürettiklerini ve bunların ikisini iç pazara verdiklerini, dördünü de Kazakistan’a ihraç ettiklerini vurgulayan Oyman; “Özellikle bu yıl çok fazla talep aldık. Genellikle haftada en az 2 kişi yurt içinden arıyor. Yurtdışı için biraz daha çalışılması gerekiyor çünkü mevcut durumda makineyi Türkiye'den doğrudan yurtdışına satabilme ihtimalimiz yok. Orada bir distribütör, ve en azından makinenin satış sonrası hizmetini sağlayabilecek bir firmayla anlaşmamız gerekiyor” diye konuştu.

Öte yandan pandemi dolayısıyla malzeme temininin çok uzadığını ve arayan müşterilere çok uzun süreler vermek zorunda kaldıklarını aktaran Oyman, “Müşteriye ‘Ürünü ancak 6-7 ay sonra temin edebiliriz’ dediğimizde siparişten vazgeçiyor. Talep var, fakat pandemi sürecinde hammadde eksikliğinden dolayı ürün yetiştiremiyoruz” açıklamasını yaptı.

“Yerliliğe özen gösteriyoruz”

Üretilen makinelerde yerli malzeme kullanılmasına özen gösterdiklerini anlatan Oyman, kullanılan malzemelerin seçiminin müşteri tarafından yapıldığını, genellikle yerli malzeme kullanımı oranının yüzde 50 ile yüzde 100 arasında değiştiğini ifade etti. Yerli malzemelerde bugüne kadar hiçbir sorun yaşamadıklarını ve müşterilere karşı sorumluluklarının farkında olduklarını ifade eden Oyman, “Kullanabileceğimiz kalitede olan malzemeleri Türkiye'den kullanıyoruz. Fakat motor, dingil gibi ana aksamları müşteri tercih ediyor. Dolayısıyla bu durumda ticari yaklaşmamız gerekiyor. Elbette müşterinin itiraz etmeyip kullanabileceği yerli bir malzeme varsa kullanmayı tercih ediyoruz” ifadelerini kullandı.