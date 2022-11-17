Oytaş Yıldız, endüstriyel yapılarda büyüyor

Esra Özarfat

BURSA - Bursa’nın sanayileşmesinin en yakın tanıklarından olan Oytaş Yıldız’ın Türkiye’nin üretim ve ihracatına katkı koyan pek çok sanayi kuruluşunda imzası bulunuyor. Oytaş Yıldız İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yıldız, DÜNYA’nın Bursa Bölge Temsilcisi Ömer Faruk Çiftçi’ye yeni projelerle ilgili bilgi verdi. Mevcut operasyonlarını 500 kişilik bir ekiple yürüttüklerini belirten Osman Yıldız, Bursa’nın yanı sıra çevre illerdeki sanayi tesisi projelerinde de etkin rol aldıklarını söyledi. Halihazırda Susurluk’ta global bir markanın tesislerini inşa ettiklerini kaydeden Yıldız, Karacabey’de de yine global bir marka için proje yürüttüklerini, ayrıca mevcut tesisin güçlendirmesi için de çalıştıklarını aktardı. Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi’nde (TEKNOSAB) altyapı projesini yapan dört firmadan biri olduklarını aktaran Osman Yıldız, ikinci etapta da kendi sorumluluklarında olan kısımda altyapı galerilerine başladıklarını duyurdu. Fabrika inşaatlarının başladığı Bursa’nın yeni sanayi bölgesi TEKNOSAB’da bazı firmaların tesis inşaatlarını da yaptıklarını dile getiren Yıldız, Bursa’daki diğer sanayi bölgelerinde de devam eden projeleri bulunduğunu ifade etti. Oytaş Yıldız olarak sanayinin nabzını tuttuklarını vurgulayan Yıldız, gıda sektörü bazı stratejik ürünlerde yatırımların hızlandığını ifade etti. Bursa’nın hızlı şekilde planlanması gerektiğine dikkat çeken Yıldız, sanayi alanları ile yaşam alanlarının birbirinden bağımsız ancak birbirine entegre şekilde kurulması gerektiğini bildirdi.

İleri mühendislikle güçlendirme yapıyor

Yeni tesis yatırımlarının yanı sıra yapılarda güçlendirme alanında ileri teknoloji uyguladıklarını kaydeden Osman Yıldız, “Özel bir Japon teknolojisiyle Türkiye’de güçlendirme yapan birkaç firmadan biriyiz. Bu alanda üniversitelerden de destek alıyoruz. Özellikle fabrikalarda makinelerin taşınması ve reorganizasyonu, bu süreçte müşteri tedarikini sağlama zorunluluğu gibi nedenlerle güçlendirme önümüzdeki yıllarda hızlı bir şekilde devam edecek. Konutlar kadar sanayilerin, okulların, hastanelerin depreme dayanıklılığı çok önemli” dedi.