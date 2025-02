Oyun tutkunlarına Amazon Prime Gaming'den Şubat müjdesi!

Amazon Prime üyeleri, 'BioShock Infinite Complete Edition', 'Surf World Series', 'AK-xolotl: Together, Sands of Aura', 'The Talos Principle: Gold Edition', 'Stunt Kite Party', 'The Smurfs 2-The Prisoner of the Green Stone', 'Hardspace: Shipbreaker', 'Lysfanga: The Time Shift Warrior', 'Dark Sky', 'Wolfenstein: Youngblood', 'El Hijo-A Wild West Tale', 'Colt Canyon', 'Republic of Jungle', 'Royal Romances: Cursed Hearts Collector's Edition', Deus Ex: Human Revolution-Director's Cut', 'Night Reverie', 'Sine Mora EX', 'Redemption Reapers' ve 'Yes, Your Grace' oyunlarına bu ay ücretsiz sahip olabilecek.

Prime Gaming aracılığıyla ücretsiz oyunların yanı sıra oyun içi içeriklere erişim sağlayabilen Amazon Prime üyeleri, Prime Video ile film ve televizyon yapımlarına sınırsız erişim, özel indirimler, 'Prime Day' avantajları ve ücretsiz kargo gibi hizmetlerden de yararlanabiliyor.