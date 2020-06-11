Oyun ve eğlenceye 15 milyon dolar

11 Haziran 2020

Şebnem TURHAN

Tüm dünyada büyüyen yeni ekonomi Türkiye’de de ilk 1 milyar doları aşan girişim Peak Games’in satışı ile yeniden gündeme geldi. Oyun, medya ve eğlence sektörü artık yatırımcıların gözdesi durumunda. Türkiye’de de bu alana yatırım yapmak isteyenler için ilk fonu Actus Portföy kurdu. Actus Portföy, 15 milyon dolarlık TwoZero Girişim Sermayesi Fonu’nu oluşturarak ilk 3 yatırımını da tamamladı. Actus Portföy Genel Müdürü Barış Hocaoğlu, 3 milyon dolarlık yatırımı gerçekleştireceklerini ve yatırım miktarı küçük görünse de bu tarz girişimlerin erken aşama yatırımlarının büyümeleri için çok önemli bir kaldıraç görevi gördüğünü vurguladı.

Temmuz sonuna kadar 7 yatırım daha

Hocaoğlu, “Konvansiyonel dediğimiz piyasa araçlarına yatırım yapma dışında biz alternatif varlıklara yatırım yapan bir fonuz. Girişim sermayesi gibi alanlara da yatırımlar yapıyoruz. Bu fonlarda pazar payımız yüzde 32 ve bu alanda en büyük portföy yönetim şirketiyiz. Gaziantep Şehir Hastanesi’nden tutun, yenilenebilir enerji fonlarına kadar yatırım yapıyoruz. Kurduğumuz bu oyun, eğlence ve spor fonu ile şu ana kadar üç milyon dolarlık yatırım çektik. Fon büyüklüğünü de 15 milyon dolar ile de sınırlandıracağız. İlk üç yatırımımızı da yaptık. Temmuz sonuna kadar toplamda yedi yatırım yapmış olacağız. 3 milyon dolarlık yatırımımız sadece oyuna. Yaklaşık 14 ay daha yatırımcı alacağız bu fona” dedi. 14 ay daha yatırımcı alacak fonun şu anda 10-12 civarında yatırımcısı olduğunu belirten Hocaoğlu, “Yaptığımız yatırımlar şu anda start-up aşamasında olacak. 250 bin doları geçmez. Bunun dışında biraz daha gelişmiş firmalara da yatırım yapacağız ama orada da rakam 1.5-2 milyon doları geçmez.

Bu fonu büyüttükten sonra yani birkaç sene içinde de bölgesel olmayı düşünüyoruz. Körfez Bölgesi’ne açılıp oradan da yatırım çekeceğiz. Bir MENA fonu gibi düşünüyoruz sonraki aşamayı” dedi.

Anibera isimli bir animasyon stüdyosu ile anlaşma yaptıklarını ve Türkiye’nin Pixar’ı olma hedefiyle yola çıktıklarını belirten Hocaoğlu, “Medya eğlence alanına da bu fonla yatırım yapıyoruz. Bir de scouting yani sporcu seçme alanına gireceğiz. İlk 3 yatırımımızdan birisi Scoutium şirketi.

Burada küresel olma potansiyeli olan bir firmaya yatırım yapacağız. Oyuncu seçme aşamasında dünyanın her yerinden birer kişi alt ligleri video ile görüntüleyip oyuncu analizi yapıp sisteme yükleyecek. Kulüpler de bu analizleri ülke değiştirmeden görme şansına sahip olacak. Bir diğer yatırımımız ise vücut kitle ve duruş analizi yapan Digime isimli bir şirket. Bir tablet ile tüm vücut taranıyor. Yaklaşık 1 dakikalık işlem. İşlem sonunda vücuttaki yağ-kas oranınızı, duruş şeklinizi analiz edip raporlayabiliyor” dedi.

Oyun uçsuz bucaksız bir alan



Türk oyun ekosisteminin toplam büyüklüğünün 850 milyon dolar olduğunu belirten TwoZero Yatırım Komitesi Üyesi Bora Koçyiğit, “Türkiye’de uluslararası oyun stüdyolarından sadece birinin yatırımı var. Genel olarak yurtdışı ofislerden Türkiye pazarını yönetmek istiyorlar. Bu da yerli oyun stüdyolarına alan sağlıyor. Türkiye’de gelecek vaat eden birçok oyun stüdyosu var. 2-3 yıl içinde çok fazla yatırım alacaklar” dedi.

Fonun yüzde 20’si oyuna yatırılacak



Actus Portföy Genel Müdürü Hocaoğlu, e-Spor’un artık spor evreninin içine girdiğini belirterek “Dünya’da 2020 yılında E-spor gelirlerinde yüzde 36’lık artış beklenirken, koronavirüs ile birlikte bu rakamın çok daha yüksek olacağı görülüyor. Fon ile en az 2-3 oyun stüdyosuna yatırım yapacağız. Fonun toplam büyüklüğünün yüzde 20’lik kısmını bu alana yatırım için ayırdık, böylece bir yıl içinde oyun sektörüne 3 milyon dolarlık yatırım yapacağız. Bir yıl boyunca yatırımlarımızı duyarsınız. 1- 2 yıla kadar da exit haberleri vermeye başlarız” diye konuştu. Girişim sermayesi fonlarının süresi sonunda fonun tasfiye edildiğini kaydeden Hocaoğlu, “Bu süre TwoZero için 7 yıl. Fonda nakit oluştukça, yani fon yatırım yaptığı şirketlerden çıkış yaptıkça elde oluşan nakdi yatırımcılara payları oranında dağıtıyor ve nihayetinde 8 yılın içerisinde tasfiye ediliyor” dedi.