Özak GYO’dan Göktürk’te 'profil filtreli' satış

Leyla İLHAN

Özak GYO, İstanbul Göktürk bölgesindeki ikinci projesini satışa çıkardı. Bölgedeki 157 konutluk ilk projesini teslim eden şirket, 67 konutlu Göktürk 2 projesinde metrekare fiyatlarını 50 bin TL olarak açıklarken, projede satışlar filtre yöntemiyle yapılacak.

Projeyle ilgili bilgi veren Özak GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, az katlı, aile hayatına uygun Göktürk 1 projesinde olduğu gibi Göktürk 2’de de herkese satış yapmadıklarını, burada da bir filtre yöntemine gittiklerini söyledi.

Örneğin yabancılardan talep olmasına rağmen satış yapmadıklarını aktaran Akbalık, “Parası dahi olsa kişi proje profiline uygun değilse daireyi satmıyoruz. Referanslı satış yaptık. Çünkü projede kendine özgü bir komünite oluşturmaya çalışıyoruz. Daha duyuru yapmadan Büyükyalı ve ilk projeden daire alanlar Göktürk 2’den de aldı. Halihazırda 12 daireyi sattık.” dedi.

1 milyarlık satış geliri bekliyor

Göktürk 2’de inşaata başladıklarını, 15 ayda teslim edeceklerini aktaran Akbalık, “Göktürk 1’den 700 milyon liralık satış geliri elde ettik. İkinci projede fiyatlar arttığı için 1 milyar TL gelir bekliyoruz” dedi. Pandemiyle birlikte artık evlerin mesken olmaktan çıkıp çalışma ortamına döndüğünü kaydeden Akbalık, “Bu amaçla projede co-working gibi açık çalışma alanlarına yer verdik. Sağlıklı yaşam için bisiklet kültürünü de projede oturtmaya çalışıyoruz.” diye konuştu.

Sırada 3 proje daha var

Gelecek yılın başında Göktürk 3’e başlamayı planladıklarını söyleyen Akbalık, sonrasında Bodrum ve Balmumcu’da yeni projeler yapacaklarını söyledi. Bodrum Akyarlar’da arsaları olduğunu belirten Akbalık, “Turizm ağırlıklı bir otel projesi planlıyoruz. Ayrıca Balmumcu’da ticaret ve konut imarlı bir arsamız daha var. Burada 5 ila 6 katlı konutlardan oluşan proje yapacağız.” bilgisini verdi.

Pandemi ile birlikte oluşan yeni yaşam biçimi ile ABD gibi pek çok ülkede insanların deniz kıyılarına indiğini aktaran Akbalık, “Bizde de o akım başlayacak. Özellikle İzmir ve Muğla gibi güney bölgelerine bir taşınma olacak” diye konuştu.

“Girdi fiyatları 5; konut fiyatları 1 kat arttı"

Çimento ve demir gibi girdi maliyetlerinin son bir yılda 5 kat arttığını söyleyen Ahmet Akbalık, “Malzemeciler artan ihracat lojistik bedelini bize yüklüyor. Buna karşın konutta fiyatlar yüzde 120 arttı.” dedi.

Arazi fiyatlarının da yükseldiğini kaydeden Akbalık, “Bu maliyetle yapılan konutun satış fiyatı hiç yüksek değil.” yorumunu yaptı. Akbalık, halihazırda ikinci ele daha fazla talep olduğunu ancak buradaki arz fazlası da tüketildiğinde sektörde yeni fiyatlar oluşacağına dikkat çekti.