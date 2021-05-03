Ozan Elektronik Para, UnionPay International üyesi oldu

Bireysel kullanıcılar ile KOBİ'leri finansal servislerle buluşturan Ozan Elektronik Para, 40’tan fazla ülkede kart ihraç faaliyeti gerçekleştiren UnionPay International üyeliğini tamamladığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, şubat ayında kullanıcılarla buluşturulan Ozan SuperApp ürünüyle Türkiye ile birlikte İngiltere, Avrupa Birliği ülkeleri, ABD ve Uzak Doğu’da da hizmet vermek üzere gerekli lisans ve altyapı çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi. Bu kapsamda, elektronik para kuruluşu, dünya çapında 179 ülkede uluslararası kart kabul, 40’tan fazla ülke ve bölgede ise kart ihraç faaliyeti gerçekleştiren UnionPay International üyeliğinin tamamlandığını resmen duyurdu.

Ozan Elektronik Para CEO’su Ömer Suner, “UnionPay International ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği ile Ozan SuperApp kullanıcıları uygulama içerisinden kolaylıkla UnionPay sanal kartlarını oluşturabilecekler. Ozan SuperApp ile Türkiye’den dünyaya yepyeni bir yolculuğa hazırlanıyoruz. Özellikle Çin, Japonya ve Güney Kore başta olmak üzere oldukça stratejik gördüğümüz Uzak Doğu pazarına UnionPay International üyeliğimiz ile hızlı bir giriş yapabileceğiz. İş birliğimiz sayesinde Ozan SuperApp kullanıcıları uygulama içerisinden kolaylıkla UnionPay sanal kartlarını oluşturabilecekler. Çok kısa bir sürede global çapta gerçekleştirdiğimiz iş ortaklıklarımızdan dolayı çok heyecanlıyız.” ifadelerini kullandı.

Şirket, geçen günlerde açık bankacılık alanında Albaraka Türk Katılım Bankası ile de bir iş birliğine imza atmıştı.