Ozan Tekin: "Yapay zeka mobil dünyada pazarlama stratejilerine de yön veriyor"

Sensor Tower’in 'The State of Mobile 2025' raporu, yapay zeka kullanımı başta olmak üzere, eknoloji dünyasındaki yeni trendleri ve yapay zekanın mobil uygulamalar üzerindeki etkisini ortaya koydu.

Yapay zeka teknolojilerinin benimsenmesi ile oyun dışı sektörlerde büyük artış kaydedildi. Raporda yer alan verilere göre, oyun dışı harcamalar, 2024'te yüzde 25 oranında büyüyerek önceki yıla göre yaklaşık 14 milyar dolar arttı ve 69 milyar dolara ulaştı. Öte yandan mobil cihazlar üzerinden film ve televizyon yayınları 11.9 milyar dolar; sosyal medya uygulamaları ise 11.7 milyar dolara ulaşarak tüketici harcamalarının en büyük iki kategorisi oldu.

"2025'te büyük rekabet yaşanacak"

Admizu’nun İş Operasyonlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ozan Tekin, “The State of Mobile 2025” raporunu değerlendirerek, “AI destekli çözümler markaların doğru kitlelerle etkili iletişim kurmalarına yardımcı oluyor. Aynı zamanda uygulama içi deneyimleri kişiselleştirmek markaların mobil dünyada büyümelerini hızlandıran önemli bir araç haline geldi. Uzun yıllardır kullanıcıların ilgisini çekmek için yatırım yapan uygulamalar, artık bu ilgiyi kazanca dönüştürmeye yönelik stratejiler geliştirmeye çalışıyor. Bunu yapmanın yolu da deneyimleri kişiselleştiren yöntemlere yönelmekten geçiyor. 2025 yılında mobil uygulamalar pazarındaki büyük rekabet yaşanacak. Yapay zeka teknolojisinin yanında kullanıcıya uygun kişileştirme yapabilen markalar ayakta kalabilecek.”

Yapay zekânın pazarlama stratejilerinde devrim yarattığını da kaydeden Tekin, “Geleneksel pazarlama yöntemleri yerini performans pazarlamasına bırakırken, AI ve makine öğrenimi destekli hedefleme yöntemlerine yönelmek, kullanıcı segmentasyonunun daha hassas yapılmasını sağlıyor. Akıllı telefonları günlük yaşamda önemli bir yer tutuyor. Bu bağlamda mobil uygulamaların kullanıcı dostu olmasının yanı sıra pazarlama stratejilerinin de yaratıcı ve etkili olması önem kazanıyor” diye konuştu.

"Yaratıcılık ve üretkenlik her zamankinden daha erişilebilir"

Sensor Tower'ın Türkiye ekibinden Ersin Ünver yapay zekanın kullanım alanlarına ilişkin fikirlerini paylaştı: “Yapay zeka odaklı uygulamalar günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası hâline geliyor; küresel indirme sayısı 1,5 milyara yaklaşıyor ve sektör geliri 2024 yılında 1,2 milyar doları aşacak. Yapay zeka destekli tasarım araçlarından akıllı asistanlara kadar ChatGPT ve Picsart gibi platformlar yaratıcılığı ve üretkenliği her zamankinden daha erişilebilir hâle getiriyor.... Yapay zeka inovasyonunun bir sonraki dalgası, tüketicilerin teknoloji yaratma, iletişim kurma ve teknolojiyle etkileşim kurma biçimlerine kusursuz bir şekilde entegre olarak daha da sezgisel ve sürükleyici deneyimler getirecek.”