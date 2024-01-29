Ozan ve Verıfone'dan sektöre yön veren iş birliği

Ozan’ın finansal çözümleri ile Verifone'un akıllı ödeme teknolojilerini bir araya getiren bu iş birliği ile işletmelere daha hızlı, güvenli ve daha karlı ödeme alma ve faturalama fırsatı sunuluyor.

Bireyler ve işletmeler için finansal çözümleri uygun koşullarla, erişilebilir, hızlı ve güvenilir hale getirme misyonuyla hareket eden Ozan, dünyanın en bilinen perakende markalarına, büyük finans kurumlarına ve doğrudan milyonlarca üye iş yerine uçtan uca ödeme ve ticaret çözümleri sağlayan, ödeme sistemlerinin dünyada ve ülkemizdeki güçlü ismi Verifone ile güçlerini birleştiriyor.

İş birliğiyle, sahaya sunulan Verifone Eko Kasa kampanyası dahilindeki POS cihazlarında üye iş yeri kabul işlemleri Ozan’ın deneyimli ekibi ve inovatif altyapısıyla yönetilecek.

Bu sayede müşterilere sahada avantajlı oranlar sunmanın yanı sıra geleneksel POS ürünlerinin ötesine geçen inovatif çözümler geliştirerek hem işletmelere hem de onların müşterilerine benzersiz bir ödeme deneyimi yaşatacak. İş birliği kapsamında hayat geçirilen Verifone Eko Kasa ödeme işlemlerini daha hızlı, daha güvenli ve daha verimli hale getirecek.

Ödeme İşlemlerinde Yeni Bir Dönem Başlıyor

Verifone iş birliği hakkında değerlendirmelerde bulunan Ozan Elektronik Para Yönetim Kurulu Üyesi Tarık Onat: "Ozan’ın sahip olduğu teknoloji ve sektör bilgisi, Verifone'un küresel ölçekteki altyapısıyla bir araya gelerek, ödeme işlemlerini optimize etme konusundaki kararlılığımızı yansıtıyor. Bu iş birliği, tüketicilerin ve işletmelerin ödeme süreçlerindeki beklentilerini aşan gelişmiş ödeme çözümleri sunacak.

İnovatif ürünlerin yanı sıra, bu iş birliği aynı zamanda ödeme işlemlerinin güvenliğini ve erişilebilirliğini artıracak. Verifone iş birliğimiz, iki şirketin de sektördeki öncü konumlarını daha da pekiştirerek, gelecekte ödeme işlemlerinin nasıl yapılacağını şekillendirecek ve müşterilere hız, güvenlik ve verimlilik sunarak fark yaratacak" dedi.

Verifone Türkiye, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’dan Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Özgür Özvardar ise: “Verifone olarak 40 yıldan fazla bir süredir dünyanın en bilinen perakende markalarına, büyük finans kurumlarına ve doğrudan 600.000'den fazla üye iş yerine uçtan uca ödeme ve ticaret çözümleri sunuyoruz.

Lipman şirketini satın alarak adım attığımız Türkiye’de ise 20 yıldan fazladır mikro işletmelerden kurumsal perakende zincirlerine kadar her ölçekten işletmeye destek vermeye devam ediyoruz. 2018 yılında Panaroma Bilişim’in satın almasıyla beraber, yazarkasa pazarında bugün 250’den fazla bayimizle farklı segmentteki işletmelerin beklentilerini karşılıyoruz.

Verifone’un hem global hem de lokal deneyimi ile Ozan’ın yenilikçi vizyonunu bir araya getiren Verifone Eko Kasa çözümü, müşterilerimizin ödeme süreçlerindeki beklentilerini aşacak ve sektörde yeni bir dönemi başlatacak nitelikte. Bu iş birliği ile tüketicilere ve işletmelere daha güvenli, hızlı ve akıllı ödeme çözümleri sunarak etkinliğimizi arttıracak, sektördeki dönüşümü de hızlandıracağımıza inanıyorum” dedi.