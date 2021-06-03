Özbekistan’ın simge projesi Türk şirkete emanet

Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te ülkenin simge projelerinden bir olması planlanan Magic City’ye yönelik çalışmalar sürüyor.

Özbekistan’ın kültürel ve tarihi mirasını yansıtacak, alanında dünyanın sayılı tema park projelerinden biri olması bekleyen projeyi ise Türk şirket Outdoor Factory, hayata geçirecek. Outdoor Factory, projenin tasarım sunumu geçtiğimiz günlerde Taşkent’te, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in de katıldığı bir toplantıda gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Outdoor Factory Ortağı Sinan Turaman, “Özbekistan tarihi önemi ve stratejik konumu nedeniyle zengin bir kültürel mirasa sahip. Outdoor Factory olarak ülkenin tarihi zenginliklerini öne çıkaran, çekim noktalarını bir çatı altında toplayan bu tema parkta, meydan projeleri, çocuklar için oyun parkları, kinetik heykeller ve bölgesel konseptler tasarladık. Hedefimiz burayı hem Özbekistan hem de çevre ülkeler için turizm alanında bir çekim merkezi haline getirmek.” dedi.

Yurt dışında büyümeye devam ediyor

Projenin Özbekistan’ın kültürel milli değerleri ile Taşkent, Buhara, Semerkant ve Hive gibi bölgelerin kentsel kimliklerini yansıtacağını ifade eden Outdoor Factory Genel Müdür Yardımcısı Hakan Bescelioğlu ise, “Bu değerli projemizin yanında, Outdoor Factory’nin yurt dışında büyümesi Almanya, İtalya, Fransa, Bulgaristan, Özbekistan, Katar ve Azerbaycan’da devam ediyor. Özellikle, pandemi döneminde ülkelere katma değer yaratacak projeleri gerçekleştirmekten ve ihracat yoluyla Türkiye’ye değer oluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.