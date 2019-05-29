Özdilek, 8 yılda 500 milyon dolarlık yatırım yaptı
Son 8 yılda 500 milyon dolarlık yatırım yapan Özdilek’in yıl sonu hedefi geçen yıla göre yüzde 20 büyümeyle 3.1 milyar lira ciroya ulaşmak... Esra Özarfat'ın haberi...
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