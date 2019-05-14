Özdilek Akademi, 8 bin çalışana ulaştı

14 Mayıs 2019

BURSA (DÜNYA) - Alışveriş merkezleri, ev tekstili üretimi, perakende mağazacılık, turizm, inşaat, sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren Özdilek Holding, 8 bin çalışanıyla hizmet veriyor. İçinde bulunduğu sektörlerin gelişimine katkı sağlamanın yanı sıra kurum içi eğitime de destek verme vizyonuyla hareket eden Özdilek, Kişisel Gelişim Uzmanı Ahmet Şerif İzgören önderliğinde “Süpermen Türk Olsaydı” konulu eğitim semineri programında 8 bin çalışanına ulaştı. Eğitimler bir yıl boyunca önceden belirlenen tarihlerde ve 11 farklı lokasyonda gerçekleştirildi.

Kurum içi eğitimlerine 2019 yılı boyunca devam edecek Özdilek Akademi, farklı eğitimler için de çalışmalarını sürdürüyor.