Özdilek Holding’den 10 bin fidanlı bir hatıra ormanı daha

05 Haziran 2020

BURSA (DÜNYA) - Özdilek Holding şirketler grubunda yer alan Özdilek Ev Tekstili, “Geleceğimizin Güvencesi Ormanlar” sloganı ve TEMA Vakfı iş birliğiyle bu yıl İzmir Bademli’de 10 bin fidanlı hatıra ormanı oluşturdu.

Özdilek Holding, sürdürülebilir çevre farkındalığına dikkat çekmek amacıyla 2004 - 2005 yılları arasında Urla - Zeytinlik ve Menderes Görece sınırları içerisinde yer alan İzmir Dostluk Ormanı ve Milli Egemenlik Ormanı’na 30 bin fidan bağışlayarak üç hatıra ormanı oluşturmuştu. 2018 yılındaysa ‘’Daha Fazla Yeşil Alan’’ bilinci ve TEMA Vakfı iş birliğiyle yaptığı ağaçlandırma projesiyle Bursa Karacabey’de 30 bin fidanı toprakla buluşturdu.

Bu yıl da, Özdilek Ev Tekstili “Geleceğimizin Güvencesi Ormanlar” sloganı ve TEMA Vakfı iş birliğiyle İzmir Bademli’de 10 bin fidanın dikildiği bir hatıra ormanı oluşturdu.