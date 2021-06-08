Özdilek, yeni departman mağazasını Sakarya’da açtı

Türkiye’nin önde gelen ev tekstili markalarından Özdilek, ülkenin farklı noktalarında açtığı departman mağazacılığı yatırımlarına devam ediyor. Marka son olarak yeni departman mağazasını Sakarya’da yer alan Cadde 54 AVM’de hizmete açtı.

3 bin metrekarelik 2 katlı mağazada kadın, erkek, çocuk giyim, aksesuar ve ev tekstili ürünüyle birlikte bir evin ihtiyacı olabilecek birçok ürün satışa sunuluyor.

Sakarya ile birlikte departman mağazası sayısı 9’a ulaşan Özdilek, bugün itibarıyla 14 alışveriş merkezi, 7 hipermarket, 141 ev tekstili mağazası ve çevrim içi alışveriş sitesi Özdilekteyim.com ile tüketicilerinin ihtiyacını karşılıyor.