Özdilek’in Ar-Ge’sine “Human Machine Collaboration” ödülü

DÜNYA (BURSA) - Global yazılım ürünleri geliştirmek ve bu yazılımların ihtiyaç duyduğu donanımları da tasarlamak amacıyla faaliyet gösteren Özveri Ar-Ge merkezi, bilgisayar ve mobil cihazlarda kullanılan uygulamalara yönelik çözümleri hayata geçiriyor. Bu kapsamda son olarak IDC Türkiye tarafından düzenlenen CIO 2022 Ödülleri kapsamında perakende sektörüne sunduğu TagSpot uygulaması ile Özveri Ar-Ge merkezi “Human Machine Collaboration” ödülü almaya hak kazandı. Özdilek Ar-Ge merkezine ödül getiren TagSpot uygulaması; perakende sektöründe, mağaza ve market raflarında bulunan ürünlerin etiket fiyatlarının kontrol edilmesini, güncellenmesini, ürün doğrulama işlemlerinin takip edilmesini hızlı ve pratik bir yöntem ile çözmeyi amaçlayan bir uygulama özelliği gösteriyor. TagSpot, ürün etiketini mobil cihazların kamerası ile algılayarak fiyatının güncel olup olmadığını da ERP sistemlerinden bağımsız olarak kontrol edebiliyor.

Bir Özdilek kuruluşu olan Özveri Ar-Ge merkezinin yaptığı çalışmalar arasında kamera görüntü işleme teknolojileri, mobil uygulamalar, bulut çözümleri ve yapay zeka çalışmaları da önemli bir yer tutuyor. Merkezde ayrıca gelecek süreç içinse şirket içi iletişimi kolaylaştıran, iş akışını hızlandıran, pazar payını ve müşteri memnuniyetini artıran fikirler üzerine de çalışmalar yürütülüyor.