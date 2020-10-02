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ÖzdilekPark, TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Sertifikası aldı

ÖzdilekPark Bursa Nilüfer’e Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından “TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi” verildi.

ÖzdilekPark, TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Sertifikası aldı
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BURSA (DÜNYA) – ÖzdilekPark Bursa Nilüfer, Bursa’da faaliyet gösteren AVM’ler arasında TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi almaya hak kazanan ilk AVM oldu. İş ve yaşam merkezlerine olan yakın konumu, ulaşım kolaylığı ve modern mimarisiyle her gün binlerce kişiyi ağırlayan ÖzdilekPark Bursa Nilüfer, üst düzey hijyen ve temizlik önlemlerini ilgili bakanlık ve kurumların yayınladığı rehbere uygun olarak en yüksek seviyede uyguluyor.

Bursa Özdilek Holding TSE COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi

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