ÖzdilekPark, TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Sertifikası aldı

02 Ekim 2020

BURSA (DÜNYA) – ÖzdilekPark Bursa Nilüfer, Bursa’da faaliyet gösteren AVM’ler arasında TSE Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi almaya hak kazanan ilk AVM oldu. İş ve yaşam merkezlerine olan yakın konumu, ulaşım kolaylığı ve modern mimarisiyle her gün binlerce kişiyi ağırlayan ÖzdilekPark Bursa Nilüfer, üst düzey hijyen ve temizlik önlemlerini ilgili bakanlık ve kurumların yayınladığı rehbere uygun olarak en yüksek seviyede uyguluyor.