Özdisan, Çin yatırımını Türkiye’ye de taşıyacak

29 Aralık 2017

Beste GÜÇER

ANKARA (DÜNYA)- Kuruluş döneminde, elektronik alanında redresör, regülatör, kesintisiz güç kaynakları üretimi yapan Özdisan, kısa bir süre sonra elektronik komponent ithalatı ve satışı yapmaya başladı. Uygun koşullar oluşması halinde, distribütörlüğünü yaptığı firmalarla Türkiye’de ortak üretim yapmayı planlayan şirket, Çin’de gerçekleştirdiği kişisel kullanıma yönelik TFT/LCD ekran yatırımını ise Türkiye’de de yapmayı planlıyor.

Halen sektörde dünyanın 100’den fazla üreticisinin Türkiye temsilciliğini yürüten Özdisan’ın Genel Müdürü Mustafa Yurttaş, özel desteklerle yatırım ortamının iyileştirilmesi halinde, yatırım yapmaya çekinen yabancı firmalarla Türkiye’de ortak üretim yapabileceklerini kaydetti.

Sektörde dünyanın önde gelen markalarının Türkiye temsilciliğini yürüttüklerini belirten Mustafa Yurttaş, bunlar arasında, Samsung, Panasonic, Fuji yanı sıra, Ixys, Panjit, Kemet, Lem, Excelitas, Cree, Seoul Semiconductor, Liteon, Kendeil, Winstar ve ZTE’nin de bulunduğunu kaydetti.

Pazarın yüzde 35’ine hitap ediyor

Türkiye elektronik pazarında ev elektroniği ve kişisel kullanım ürünlerinin yüzde 70 payı bulunduğunu söyleyen Yurttaş, askeri elektroniğin yüzde 10- 12 arasında, genel elektroniğin ise yüzde 18-20 civarında olduğunu aktardı.

Türkiye’de komponent pazarının 650 milyon dolar büyüklüğünde olduğunu vurgulayan Mustafa Yurttaş, iki büyük beyaz eşya markasının ihtiyacının yüzde 20’sini distribütörlerden kalanı ise kendilerinin karşılıklarını söyledi. Distribütörlerin toplam pazar payının yüzde 40 olduğunun altını çizen Yurttaş, “Bu da distribütörlüklerin pazardaki katkısını yaklaşık 250 milyon doların biraz üzerine çıkartmaktadır. Özdisan bu pazarda yüzde 35 gibi oran ile liderliğini sürdürmektedir” diye konuştu.

Yabancı markalarla Türkiye’de üretim için pek çok girişimleri olduğunu dile getiren Yurttaş, “Yurt dışından alınan ürünler yüksek teknolojik ürünler olması nedeniyle, hükümet politikaları bu alanda özel teşvikler ile desteklenmedikçe, bu türde teknoloji firmaları Türkiye’de ortak yatırıma girmiyor” dedi.

Yeni şubesinde hizmete başladı

Özdisan Elektronik, uzun yıllardır Ulus’ta bulunan Ankara şubesini Maxivedik’e taşıdı. Özdisan, modern teknolojiye uygun olarak hazırlanan yeni şubesinde, görsel ürünler ve e-platform panelleriyle müşterilerine hizmet sunmaya devam edecek. Digital panellerde temsilciliklerini yaptıkları, firmaların güncel video ve üretim standartları hakkında bilgi edinebilecekler.

Son 2 yılda 20 megavatlık yatırımı devreye aldı

Önümüzdeki döneme yönelik yatırım planlarından bahseden Mustafa Yurttaş, kişisel kullanıma yönelik TFT/LCD ekran üretimi konusunda Çin’de yatırımları bulunduğu bilgisini verirken, bir benzerini de Türkiye’de gerçekleştirmeyi öngördüklerini anlattı. Yurttaş, “Türkiye’nin ihtiyacı olan ve dışa bağımlı hale gelmiş olan enerjide alternatif çözümler, son dönemde en efektif çözüm olan güneş (Solar) enerjisine dayalı yatırımlarda yoğunlaşmış vaziyette. DMY Grup adıyla bu alanda 20 megavatlık yatırımı bu son iki yıl içinde devreye soktuk” diye konuştu. Yurttaş bu alanda güneş paneli üretiminden ziyade, güneş hücrelerini üretecek WAFER teknolojisine sahip olunması gerektiğini belirtti.





