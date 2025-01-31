Özel güvenlik görevlisine talep çok, ücret ise az
Geçen yıl en çok istihdam sağlanan ilk 10 meslek arasında silahsız özel güvenlik görevlisinin yer aldığını belirten GÜSOD Başkanı Turgay Şahan, “Düşük ücret politikaları, bu alandaki istihdam açığını büyütüyor” dedi.
Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) açıkladığı 2024 verilerine göre; 74 bin 900 kişi, özel ve kamu sektörlerinde olmak üzere silahsız özel güvenlik görevlisi olarak İŞKUR aracılığıyla istihdam edildi. Bu veriler, özel güvenlik görevlisi pozisyonu 2024’te en çok istihdam sağlanan ilk 10 meslek içinde ilk sırada yer aldığını gösterdi.
İŞKUR verilerinden yola çıkan Güvenlik Servisleri Organizasyon Derneği (GÜSOD) Başkanı Turgay Şahan, “Bu seviyede bir istihdam yaratılmasına karşın özel güvenlik görevlilerinin çalışma koşullarının zorluklarıyla birlikte düşük ücret politikalarının (asgari ücret) uygulanması istihdam açığını büyütmeye devam ediyor. Bu olumsuzluklar da nitelikli personel bulunamaması sorununu yaratıyor. Veriler, özel güvenlik görevlisi pozisyonunun en çok tercih edilen meslek olduğunu gösterse de aslında bu pozisyonda yüksek bir ‘turnover’ olduğunun açık bir kanıtı” dedi.
GÜSOD bünyesindeki özel güvenlik şirketlerinde 60 binin üzerinde özel güvenlik görevlisi istihdam edildiğini ve özel güvenlik sektöründe gerçekleşen cironun yüzde 25’inin GÜSOD üyesi şirketlere ait olduğunu belirten Başkan Şahan, sektörde iyileştirilmesi gereken konuların başında eğitimli ve nitelikli personel eksikliğinin geldiğini vurguladı. Şahan, “Böylesine yoğun bir istihdama rağmen İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerdeki hastaneler, okullar, toplu konutlar ve kamu binaları gibi birçok yerde daha fazla özel güvenlik görevlisine ihtiyaç var” diye konuştu.
“Çalışanların haklarını koruyacak adımlar atılmalı”
Şahan, özel güvenlik görevlisi olarak hizmet verenlerin asgari ücret seviyesinde maaş alması ve özlük hakları gibi nedenlerden dolayı sık sık iş değiştirdiklerini belirterek şunları söyledi: “Dolayısıyla özel güvenlik şirketleri sürekli olarak yeni personel arayışına giriyor ve bu durum da talep çok algısına yol açıyor. Sadece işverenlerin değil, devletin de özel güvenlik sektörüne yönelik politikaları ve düzenlemeleri gözden geçirmesi ve çalışanların haklarını koruyacak adımlar atması gerekiyor. Kamusal ve özel alanlarda güvenliğin sağlanmasında büyük rol oynayan özel güvenlik görevlilerinin emeğinin karşılığını tam olarak alamaması sektörün gelişmesine de engel oluyor.”
“Özlük hakları ve çalışma şartları iyileştirilmeli”
Özel güvenlik sektöründeki yüksek ‘turnover’ oranının önüne geçmek için ücretlerin ve özlük hakların iyileştirilmesi gerektiğine işaret eden Turgay Şahan, “Özel güvenlik görevlilerinin vardiyalı çalışma düzeni, resmi tatillerde de görev yapmaları ve mevsimsel şartlardan doğrudan etkilenmeleri, bu meslekte faaliyet gösterenleri olumsuz etkiliyor. Çalışma şartlarının ve özlük haklarının iyileştirilmemesi de deneyimli ve nitelikli iş gücünün kaybına neden oluyor. Özel güvenlik görevlileri asgari ücret alıyor, görevli arkadaşlarımızın ücretlerinin artırılması ve özlük haklarının iyileştirilmesi onların motivasyonlarını artıracaktır. Bu sayede sektörümüz de nitelikli personel bulma konusunda zorluk yaşamayacaktır” diyerek sözlerini tamamladı.
Geçen yıl 75 bin kişi istihdam edildi
İŞKUR verilerine göre, 2024’te 555 bin 921'i kadın, 897 bin 912'si erkek olmak üzere 1 milyon 453 bin 833 kişi işe yerleştirildi. Bu kişilerden 74 bin 900’ü ise özel güvenlik görevlisi pozisyonunda istihdam edildi. Silahsız özel güvenlik görevlisi pozisyonu, 2024’te en çok istihdam sağlanan ilk 10 meslek içinde ilk sırada yer aldı.
14 bine yakın görevliye ihtiyaç var
Özel güvenlik sektörünün ekonomik büyüklüğü 72 milyar TL’nin üzerinde. 548 eğitim kurumu, 361 belediye şirketi, 73 alarm izleme merkeziyle birlikte 100 bini aşkın yerde görev yapan 371 bin özel güvenlik görevlisi, sektörün büyüklüğünü gözler önüne serse de yaklaşık 14 bin özel güvenlik görevlisine daha ihtiyaç duyuluyor. 2024’te Avrupa’da 37 milyar euro büyüklüğe erişen özel güvenlik sektörünün 2025’te ülkemizde 4,5 milyar euroluk bir hacme ulaşması bekleniyor.