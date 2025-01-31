Özel güvenlik görevlisine talep çok, ücret ise az

Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) açıkladığı 2024 verilerine göre; 74 bin 900 kişi, özel ve kamu sek­törlerinde olmak üzere silahsız özel güvenlik görevlisi olarak İŞKUR aracılığıyla istihdam edildi. Bu veriler, özel güven­lik görevlisi pozisyonu 2024’te en çok istihdam sağlanan ilk 10 meslek içinde ilk sırada yer al­dığını gösterdi.

İŞKUR verilerinden yola çı­kan Güvenlik Servisleri Orga­nizasyon Derneği (GÜSOD) Başkanı Turgay Şahan, “Bu se­viyede bir istihdam yaratılma­sına karşın özel güvenlik gö­revlilerinin çalışma koşulları­nın zorluklarıyla birlikte düşük ücret politikalarının (asgari ücret) uygulanması istihdam açığını büyütmeye devam edi­yor. Bu olumsuzluklar da nite­likli personel bulunamama­sı sorununu yaratıyor. Veriler, özel güvenlik görevlisi pozis­yonunun en çok tercih edilen meslek olduğunu gösterse de aslında bu pozisyonda yüksek bir ‘turnover’ olduğunun açık bir kanıtı” dedi.

GÜSOD bünyesindeki özel güvenlik şirketlerinde 60 binin üzerinde özel güvenlik görev­lisi istihdam edildiğini ve özel güvenlik sektöründe gerçekle­şen cironun yüzde 25’inin GÜ­SOD üyesi şirketlere ait oldu­ğunu belirten Başkan Şahan, sektörde iyileştirilmesi gere­ken konuların başında eğitimli ve nitelikli personel eksikliği­nin geldiğini vurguladı. Şahan, “Böylesine yoğun bir istihda­ma rağmen İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirler­deki hastaneler, okullar, toplu konutlar ve kamu binaları gibi birçok yerde daha fazla özel gü­venlik görevlisine ihtiyaç var” diye konuştu.

“Çalışanların haklarını koruyacak adımlar atılmalı”

Şahan, özel güvenlik görev­lisi olarak hizmet verenlerin asgari ücret seviyesinde ma­aş alması ve özlük hakları gi­bi nedenlerden dolayı sık sık iş değiştirdiklerini belirterek şunları söyledi: “Dolayısıyla özel güvenlik şirketleri sürek­li olarak yeni personel arayışı­na giriyor ve bu durum da talep çok algısına yol açıyor. Sadece işverenlerin değil, devletin de özel güvenlik sektörüne yöne­lik politikaları ve düzenleme­leri gözden geçirmesi ve çalı­şanların haklarını koruyacak adımlar atması gerekiyor. Ka­musal ve özel alanlarda güven­liğin sağlanmasında büyük rol oynayan özel güvenlik görev­lilerinin emeğinin karşılığını tam olarak alamaması sektö­rün gelişmesine de engel olu­yor.”

“Özlük hakları ve çalışma şartları iyileştirilmeli”

Özel güvenlik sektöründe­ki yüksek ‘turnover’ oranının önüne geçmek için ücretle­rin ve özlük hakların iyileşti­rilmesi gerektiğine işaret eden Turgay Şahan, “Özel güvenlik görevlilerinin vardiyalı çalış­ma düzeni, resmi tatillerde de görev yapmaları ve mevsim­sel şartlardan doğrudan etki­lenmeleri, bu meslekte faaliyet gösterenleri olumsuz etkiliyor. Çalışma şartlarının ve özlük haklarının iyileştirilmemesi de deneyimli ve nitelikli iş gücü­nün kaybına neden oluyor. Özel güvenlik görevlileri asgari üc­ret alıyor, görevli arkadaşları­mızın ücretlerinin artırılması ve özlük haklarının iyileştiril­mesi onların motivasyonları­nı artıracaktır. Bu sayede sek­törümüz de nitelikli personel bulma konusunda zorluk yaşa­mayacaktır” diyerek sözlerini tamamladı.

Geçen yıl 75 bin kişi istihdam edildi

İŞKUR verilerine göre, 2024’te 555 bin 921'i kadın, 897 bin 912'si erkek olmak üzere 1 milyon 453 bin 833 kişi işe yerleştirildi. Bu kişilerden 74 bin 900’ü ise özel güvenlik görevlisi pozisyonunda istihdam edildi. Silahsız özel güvenlik görevlisi pozisyonu, 2024’te en çok istihdam sağlanan ilk 10 meslek içinde ilk sırada yer aldı.

14 bine yakın görevliye ihtiyaç var

Özel güvenlik sektörünün ekonomik büyüklüğü 72 milyar TL’nin üzerinde. 548 eğitim kurumu, 361 belediye şirketi, 73 alarm izleme merkeziyle birlikte 100 bini aşkın yerde görev yapan 371 bin özel güvenlik görevlisi, sektörün büyüklüğünü gözler önüne serse de yaklaşık 14 bin özel güvenlik görevlisine daha ihtiyaç duyuluyor. 2024’te Avrupa’da 37 milyar euro büyüklüğe erişen özel güvenlik sektörünün 2025’te ülkemizde 4,5 milyar euroluk bir hacme ulaşması bekleniyor.