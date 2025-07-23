  1. Dünya Gazetesi
  2. Şirket Haberleri
Takip Et

Özen İş Makina, kritik öneme sahip parça üretimi yapıyor

Savunma sanayiinde or­taya koyduğu nitelik­li çalışmalarıyla öne çıkan Özen İş Makina, Türkiye’nin öncü kurumları tarafından yürütülen yerli projelere kritik öneme sahip parçalar üreterek katkı sunuyor.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Özen İş Makina, kritik öneme sahip parça üretimi yapıyor
Takip Et

Fir­ma, platformlar ve çeşitli si­lah sistemlerinde kullanılan hassas mekanik parça ve sis­temlerin üretiminde emin adımlarla ilerliyor.

Derin mühendislik bilgisiyle aranan oyuncu

1973 yılında Mersin’in Tarsus ilçesinde üretim se­rüvenine başlayan Özen İş Makina, parça, kalıp/akse­suar ve yedek parça ima­latıyla temellerini attığı yolculuğunu, sanayiciliğe gönül vermişliğiyle, tekno­lojiyi harmanlayarak çö­züm odaklı bir iş modeline dönüştürdü. Zaman için­de farklı sektörlere yönelik geliştirdiği üretim yetkin­likleriyle derin bir bilgi bi­rikimi ve tecrübe kazanan firma, bugün savunma ve havacılık, otomotiv, ener­ji sektörlerine yönelik hem seri hem de özel tasarım hassas yapısal mekanik parçalar üretiyor.

Kara, hava ve deniz plat­formlarına ait mekanik ya­pısal parçalar, alt sistem bileşenleri, ağır silah me­kanik aksamları, roket göv­deleri, uçak montaj fikstür­leri ve tank şase bağlantı mekanizmaları gibi kri­tik ürünler, Özen İş Maki­na’nın güncel ürün portfö­yünde öne çıkıyor. Şirket; mekanik ve elektromeka­nik tasarım, yapısal analiz, CNC ile talaşlı imalat, tersi­ne mühendislik, yüzey kap­lama, kaynaklı üretim ve montaj gibi geniş yetkinlik yelpazesiyle sektördeki ko­numunu her geçen gün da­ha da güçlendiriyor.

Kritik hassas mekanik parça ve sistemlerini üretmeye odaklandı

Yerli ve milli ürünlerin te­dariğinde aktif rol üstlenen Özen İş Makina, Türkiye’nin lider platform üreticilerine mekanik parça, mekanizma ve alt sistem tedariği sağ­lıyor. Yerli projelerde üst­lendiği görevlerle sektör­deki stratejik konumunu pekiştirdiklerini söyleyen Özen İş Makina Genel Mü­dürü Pınar Okyay, "Her ge­çen gün artan ivmeyle sek­törün gerekliliklerini yeri­ne getirerek ilerleyişimizi sürdürüyoruz. Savunma sa­nayiindeki en önemli reka­bet gücümüzü 50 yıllık üre­tim deneyimiyle çok çeşitli ve yüksek kaliteli üretimler oluşturuyor. Şu an çeşitli platformlarda ve silah sis­temlerinde kullanılan kri­tik hassas mekanik parça ve sistemlerini üretme yolun­dayız. Önemli bir mesafe kat ettiğimizi söyleyebilirim” dedi.

Ürün çeşitliliğini artırmayı hedefliyor

Öte yandan, savunma ve havacılık sektörünün gerek­liliklerini, çeşitli sertifikas­yon süreçleriyle yerine geti­rip, bölgede öncü firma mis­yonu ile hareket ettiklerini sözlerine ekleyen Pınar Ok­yay, şunları kaydetti: “Esnek üretim yeteneğimizle ürün çeşitliliğimizi sürekli artır­mayı hedefliyoruz. Bu doğ­rultuda makine parkuru­muzu, teçhizat altyapımızı, insan kaynağımızı ve sertifi­kasyon süreçlerimizi sürek­li geliştiriyoruz. Yıl sonuna kadar gerçekleştireceğimiz yeni makine yatırımlarıy­la işlem kapasitemizi daha da artıracağız. Kazandığı­mız tecrübe ve yetkinlik ile ihracata odaklıyız ve ulus­lararası pazarda da varlı­ğımızı sürdüreceğiz. Tüm enerjimizi ve kaynaklarımı­zı belirlediğimiz hedeflere ulaşmak için seferber etmiş durumdayız.”

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL