Özen İş Makina, kritik öneme sahip parça üretimi yapıyor
Savunma sanayiinde ortaya koyduğu nitelikli çalışmalarıyla öne çıkan Özen İş Makina, Türkiye’nin öncü kurumları tarafından yürütülen yerli projelere kritik öneme sahip parçalar üreterek katkı sunuyor.
Firma, platformlar ve çeşitli silah sistemlerinde kullanılan hassas mekanik parça ve sistemlerin üretiminde emin adımlarla ilerliyor.
Derin mühendislik bilgisiyle aranan oyuncu
1973 yılında Mersin’in Tarsus ilçesinde üretim serüvenine başlayan Özen İş Makina, parça, kalıp/aksesuar ve yedek parça imalatıyla temellerini attığı yolculuğunu, sanayiciliğe gönül vermişliğiyle, teknolojiyi harmanlayarak çözüm odaklı bir iş modeline dönüştürdü. Zaman içinde farklı sektörlere yönelik geliştirdiği üretim yetkinlikleriyle derin bir bilgi birikimi ve tecrübe kazanan firma, bugün savunma ve havacılık, otomotiv, enerji sektörlerine yönelik hem seri hem de özel tasarım hassas yapısal mekanik parçalar üretiyor.
Kara, hava ve deniz platformlarına ait mekanik yapısal parçalar, alt sistem bileşenleri, ağır silah mekanik aksamları, roket gövdeleri, uçak montaj fikstürleri ve tank şase bağlantı mekanizmaları gibi kritik ürünler, Özen İş Makina’nın güncel ürün portföyünde öne çıkıyor. Şirket; mekanik ve elektromekanik tasarım, yapısal analiz, CNC ile talaşlı imalat, tersine mühendislik, yüzey kaplama, kaynaklı üretim ve montaj gibi geniş yetkinlik yelpazesiyle sektördeki konumunu her geçen gün daha da güçlendiriyor.
Kritik hassas mekanik parça ve sistemlerini üretmeye odaklandı
Yerli ve milli ürünlerin tedariğinde aktif rol üstlenen Özen İş Makina, Türkiye’nin lider platform üreticilerine mekanik parça, mekanizma ve alt sistem tedariği sağlıyor. Yerli projelerde üstlendiği görevlerle sektördeki stratejik konumunu pekiştirdiklerini söyleyen Özen İş Makina Genel Müdürü Pınar Okyay, "Her geçen gün artan ivmeyle sektörün gerekliliklerini yerine getirerek ilerleyişimizi sürdürüyoruz. Savunma sanayiindeki en önemli rekabet gücümüzü 50 yıllık üretim deneyimiyle çok çeşitli ve yüksek kaliteli üretimler oluşturuyor. Şu an çeşitli platformlarda ve silah sistemlerinde kullanılan kritik hassas mekanik parça ve sistemlerini üretme yolundayız. Önemli bir mesafe kat ettiğimizi söyleyebilirim” dedi.
Ürün çeşitliliğini artırmayı hedefliyor
Öte yandan, savunma ve havacılık sektörünün gerekliliklerini, çeşitli sertifikasyon süreçleriyle yerine getirip, bölgede öncü firma misyonu ile hareket ettiklerini sözlerine ekleyen Pınar Okyay, şunları kaydetti: “Esnek üretim yeteneğimizle ürün çeşitliliğimizi sürekli artırmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda makine parkurumuzu, teçhizat altyapımızı, insan kaynağımızı ve sertifikasyon süreçlerimizi sürekli geliştiriyoruz. Yıl sonuna kadar gerçekleştireceğimiz yeni makine yatırımlarıyla işlem kapasitemizi daha da artıracağız. Kazandığımız tecrübe ve yetkinlik ile ihracata odaklıyız ve uluslararası pazarda da varlığımızı sürdüreceğiz. Tüm enerjimizi ve kaynaklarımızı belirlediğimiz hedeflere ulaşmak için seferber etmiş durumdayız.”