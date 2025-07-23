Özen İş Makina, kritik öneme sahip parça üretimi yapıyor

Fir­ma, platformlar ve çeşitli si­lah sistemlerinde kullanılan hassas mekanik parça ve sis­temlerin üretiminde emin adımlarla ilerliyor.

Derin mühendislik bilgisiyle aranan oyuncu

1973 yılında Mersin’in Tarsus ilçesinde üretim se­rüvenine başlayan Özen İş Makina, parça, kalıp/akse­suar ve yedek parça ima­latıyla temellerini attığı yolculuğunu, sanayiciliğe gönül vermişliğiyle, tekno­lojiyi harmanlayarak çö­züm odaklı bir iş modeline dönüştürdü. Zaman için­de farklı sektörlere yönelik geliştirdiği üretim yetkin­likleriyle derin bir bilgi bi­rikimi ve tecrübe kazanan firma, bugün savunma ve havacılık, otomotiv, ener­ji sektörlerine yönelik hem seri hem de özel tasarım hassas yapısal mekanik parçalar üretiyor.

Kara, hava ve deniz plat­formlarına ait mekanik ya­pısal parçalar, alt sistem bileşenleri, ağır silah me­kanik aksamları, roket göv­deleri, uçak montaj fikstür­leri ve tank şase bağlantı mekanizmaları gibi kri­tik ürünler, Özen İş Maki­na’nın güncel ürün portfö­yünde öne çıkıyor. Şirket; mekanik ve elektromeka­nik tasarım, yapısal analiz, CNC ile talaşlı imalat, tersi­ne mühendislik, yüzey kap­lama, kaynaklı üretim ve montaj gibi geniş yetkinlik yelpazesiyle sektördeki ko­numunu her geçen gün da­ha da güçlendiriyor.

Kritik hassas mekanik parça ve sistemlerini üretmeye odaklandı

Yerli ve milli ürünlerin te­dariğinde aktif rol üstlenen Özen İş Makina, Türkiye’nin lider platform üreticilerine mekanik parça, mekanizma ve alt sistem tedariği sağ­lıyor. Yerli projelerde üst­lendiği görevlerle sektör­deki stratejik konumunu pekiştirdiklerini söyleyen Özen İş Makina Genel Mü­dürü Pınar Okyay, "Her ge­çen gün artan ivmeyle sek­törün gerekliliklerini yeri­ne getirerek ilerleyişimizi sürdürüyoruz. Savunma sa­nayiindeki en önemli reka­bet gücümüzü 50 yıllık üre­tim deneyimiyle çok çeşitli ve yüksek kaliteli üretimler oluşturuyor. Şu an çeşitli platformlarda ve silah sis­temlerinde kullanılan kri­tik hassas mekanik parça ve sistemlerini üretme yolun­dayız. Önemli bir mesafe kat ettiğimizi söyleyebilirim” dedi.

Ürün çeşitliliğini artırmayı hedefliyor

Öte yandan, savunma ve havacılık sektörünün gerek­liliklerini, çeşitli sertifikas­yon süreçleriyle yerine geti­rip, bölgede öncü firma mis­yonu ile hareket ettiklerini sözlerine ekleyen Pınar Ok­yay, şunları kaydetti: “Esnek üretim yeteneğimizle ürün çeşitliliğimizi sürekli artır­mayı hedefliyoruz. Bu doğ­rultuda makine parkuru­muzu, teçhizat altyapımızı, insan kaynağımızı ve sertifi­kasyon süreçlerimizi sürek­li geliştiriyoruz. Yıl sonuna kadar gerçekleştireceğimiz yeni makine yatırımlarıy­la işlem kapasitemizi daha da artıracağız. Kazandığı­mız tecrübe ve yetkinlik ile ihracata odaklıyız ve ulus­lararası pazarda da varlı­ğımızı sürdüreceğiz. Tüm enerjimizi ve kaynaklarımı­zı belirlediğimiz hedeflere ulaşmak için seferber etmiş durumdayız.”