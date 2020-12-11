Özerkan Lojistik, filosundaki Volvo Trucks kamyon sayısını 25'e çıkardı

Türkiye distribütörlüğünü Temsa İş Makinaları’nın yürüttüğü Volvo Trucks, teslimatlarına hız kesmeden devam ediyor.

2003 yılından beri Avrupa ve Ortadoğu’ya, hassas yük taşımacılığı alanında lojistik hizmeti sunan Özerkan Lojistik’e 10 adet Volvo FH500 TC kamyon teslimatı gerçekleşti. Müşterilerine her zaman en iyi çözümleri sunmayı hedefleyen Volvo Trucks, Özerkan Lojistik’e VFS Finansman A.Ş.’nin (Volvo Finans) sağladığı avantajlı finansman desteğini de sundu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Özerkan Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Aktaş, “Yaptığımız iş itibarıyla; ilaç, sebze, çiçek ve dondurulmuş gıda gibi çok hassas ürünlerin taşımacılığını yapmaktayız. Ürünler zamanında ulaşacakları noktaya yetişmeli, şoförlerimizin can güvenliği maksimum seviyede olmalı ve araçlarımızın yakıt tüketim seviyesi düşük olmalı. Önceden sahip olduğumuz güvenli ve sağlam araçlardan da biliyoruz ki Volvo Trucks bunların hepsinin bir arada olduğu bir marka. İlk günden bu yana yapmış olduğumuz tercihin ne kadar doğru olduğunu anlıyoruz.” dedi.