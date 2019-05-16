Özerpan, online mağazasını açacak

16 Mayıs 2019

Özerpan'ın online pencere mağazası açıldığında bayi ve müşterilerine web veya mobil üzerinden hizmet verebileceklerini söyleyen Özerpan Yönetim Kurulu Başkanı Bayram Gültekin, “Müşterilerimiz ürünlerimizi inceleyebilecek, özel yazılım sayesinde kendi tasarımlarını oluşturup sipariş verebilecekler” dedi.

Üç fabrikada günlük 300 adet pencere, kapı ve bunlara bağlı diğer ürünlerim imalatını yaptıklarını söyleyen Gültekin, “Bu yıl piyasaya sürdüğümüz yeni ürünümüz Lotus Sürme sistemi de raflarımızda yerini aldı” diye konuştu.

Alüminyum pencere konusunda ürün çeşitliliğini artırdıklarını ve yeni serileri ürün gamlarına dahil ettiklerini belirten Bayram Gültekin, “Böylece yurtdışından gelen taleplere daha hızlı cevap verebileceğiz” dedi. Ar-Ge’nin de önemine değinen Gültekin, “Ar-Ge birimimiz, mevcut ürünlerin iyileştirilmesi, ürünlerin mimari taleplere uygun şekilde yerleştirilmesi üç boyutlu tasarımların hazırlanması ve üretim hatlarında oluşan aksaklıkların giderilmesi için yeni makine ve tezgah tasarımlarının yapılması görevlerini yürütüyor” dedi.

Ayrıca yazılım ekipleriyle satış öncesi, üretim ve satış sonrasında süreçlerin iyileştirilmesi ve takip edilmesine yönelik yazılımlar geliştirdiklerini anlatan Bayram Gültekin, “Bu yıl online pencere mağazasını açmak için çalışmalarımız devam ediyor. Böylece bayi ve müşterilerimiz web veya mobil üzerinden ürünlerimizi inceleyebilecek, ölçüye özel üretimler için hazırlanan özel yazılım sayesinde kendi tasarımlarını oluşturup sipariş verebilecekler” diye konuştu.

“Avrupa’da iki ülkede satış ofisi bulunuyor”

Öte yandan alüminyum pencerede üretim kapasitesini artırmaya odaklandıklarını söyleyen Gültekin, “Fakat ülkenin içinde bulunduğu mali koşullara nedeniyle doğru zamanda harekete geçmeyi planlıyoruz. Bugün itibarıyla 10 ülkede müşterilerimiz var. Daha çok proje bazlı yürüyen işlerle ilgileniyoruz. Üretimin yüzde 10’unu ihraç ediyoruz ve cironun da yüzde 10’un yurtdışı satışlarından geliyor” dedi.

Avrupa’da iki ülkede satış ofislerinin bulunduğunu kaydeden Gültekin, mimarlık ve inşaat ofisleriyle de doğrudan çalıştıklarını söyledi.

Yeni dönemde mevcut pazarlarda etkinliklerini artırmak, böylece sevkiyat ve teslim sürelerini daha hızlı hale getirmek istediklerini dile getiren Bayram Gültekin, “İç pazarda ise Kayseri’de 20 mağaza ve yurt genelinde 55 şehirde 500’den fazla müşterimiz ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bayilerimizi sektörün içinde bulunduğu ekonomik daralmanın oluşturduğu etkilerden korumak ve bunun için önlemler almak kısa vadeli amacımız. Uzun vadede büyük ölçekli konut projelerinde daha çok yer almak istiyoruz” dedi.

Pencere sektöründe yer alan satıcı ve montajcı bayilerin yanı sıra inşaat firmaları ve mimarlık ofislerinin müşteri portföyünde yer aldığı bilgisini veren Gültekin, “Özerpan, yurt genelinde yer alan 500’den fazla Winsa üretici bayi arasında 13 yıldır performans lideri konumunda. Pencere konusunda tüm ürün gruplarında imalat yaparak, yurt içi ve dışında önde gelen üreticiler arasına girmeyi hedefliyoruz” dedi.