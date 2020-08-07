Özgül Çelik, pandemiyi fırsata dönüştürdü

07 Ağustos 2020

ERAY ŞEN-ADANA

Bir Çin firmasının, İskenderun’daki bir Türk firması için kuracağı ‘hava ayrıştırma tesisi’ için pandemi nedeniyle ekip gönderememesi üzerine, işi üstlenen Özgül Çelik, 8 ayda tesisi tamamlanma aşamasına getirdi.

Çeşitli sektörler için anahtar teslim fabrika kuran, basınçlı kaplar, eşanjörler, proses borulama ve çelik konstrüksiyon işleri yapan Özgül Çelik Metal Madencilik Nakliyat İmalat Montaj Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Özgül, 2020’nin başında pandemi nedeniyle Çin’den ekip gelemeyince, ocak ayında firma olarak işi üstlendiklerini söyledi.

Havadaki oksijen, argon ve azot gazını ayırarak çelikhaneler, hastaneler gibi tesislerde kullanılabilecek bir ürüne dönüştüren ‘hava ayrıştırma tesisi’nin 11 milyon dolarlık bir yatırım olduğunu vurgulayan Özgül, projeye dahil olduktan sonra, Çin’den gönderilen ekipmanları, çalışır bir sistem halinde hazır bir tesise dönüştürdüklerini anlattı. Çalışmanın son aşamasına geldiklerini ve tesisi ağustos sonunda teslim edeceklerini kaydeden Özgül, “Pandemi bize biraz şans yarattı diyebiliriz. Yurt dışından imalat ekipleri gönderemediklerinden firmamızla çalışma kararı aldılar. Şu anda geldiğimiz nokta itibariyle bize duyulan güveni boşa çıkarmadık. İşi teslim etmek üzereyiz” diye konuştu.

Çin firmasının Türkiye’de iki tane daha benzer tesis yapacağını, bu projelerde de birlikte çalışma taahhüdünde bulunduklarını açıklayan Özgül, “Yaptığımız işin ardından, bundan sonra Türkiye’ye imalat ekibi göndermeyeceklerini, bu konuda bizimle çalışmak istediklerini söylediler. Firmanın Türkiye distribütörü gibi bir işlev üstleneceğiz” ifadesini kullandı.

10 yıllık tecrübeden sonra kendi firmasını kurdu



Sektörde 2010 yılından bu yana yurt içinde 10’u aşkın projede görev aldığını ve ardından kendi firmasını kurduğunu söyleyen makine mühendisi Cihan Özgül, şu anda 4 mühendis, boru montaj ekibi ve kaynak ekibi olmak üzere toplam 40 kişilik bir kadroya sahip olduklarını bildirdi. Özgül “Bölgede ikinci projemizin de anlaşması sağlandı, bu yıl sonuna projeyi bitirmeyi hedefliyoruz. Daha sonra Çin firması ile işbirliği yaptığımız diğer çalışmalar gündemimizde olacak. Şirket olarak hedefimiz, merkezimiz Adana’da olmakla birlikte, iş hacmi olarak dünyaya açılmak” dedi.