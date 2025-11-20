Özgür Tort: Tüm Migros markalı ürünlerde tamamen yerli üretime geçilecek

Gıda Perakendecileri Derneği’nin düzenlediği 11. Ortak Gelişim Kongresi, bu yıl “Her Ürün Bir Güven Eseri” temasıyla gıda ekosisteminin tüm paydaşlarını bir araya getirdi.

Kongrenin “Ortak Akıl, Ortak Gelecek: Liderlerin Yol Haritası” başlıklı oturumunda konuşan Migros Grubu İcra Başkanı Özgür Tort, Türkiye’nin gıda arz güvenliğinin ancak yerli üretimle güçlendirilebileceğini vurguladı.

(Migros Grubu İcra Başkanı Özgür Tort)

Tort, artan dünya nüfusu ile birlikte gıda arzının küresel ölçekte yetersiz hale geldiğini, perakendecilerin taze gıda ve temel ihtiyaç ürünlerinde yerel tedariki artırmasının zorunlu olduğunu ifade etti.

Üreticilerle iş birliği

Migros’un yerli mercimek üretiminde Kayseri bölgesinde üreticiler ve kamu kurumlarıyla yaptığı iş birliğini örnek gösteren Tort, yerelleşmenin hem verimliliği artırdığını hem de tarım arazilerine katkı sağladığını belirtti. Barbunya ve patates projelerinin de sürdüğünü aktaran Tort, “Gelecek yıl tüm Migros markalı ürünlerin tamamen yerli olmasını hedefliyoruz” dedi.

Ürün güvenliği ve izlenebilirlik konusuna da değinen Tort, GS1 veri tanımlama sisteminin tüm üreticiler tarafından kullanılması gerektiğini söyledi. Migros’un Uzman Kasap ürünlerinde QR kod ile menşei ve kesim bilgilerine erişilebildiğini hatırlattı.

Gıda israfıyla mücadelede 2030’a kadar yüzde 50 azaltım hedefi koyduklarını belirten Tort, 2024’te yüzde 33’lük düşüş sağladıklarını açıkladı.

Makineleşme, doğru sipariş yönetimi, indirim ve bağış uygulamalarının bu başarıda etkili olduğunu ifade eden Tort, ev içi atıkları azaltmak için porsiyon bazlı paketleme ve Gurmepack markasıyla tek öğünlük sağlıklı yemeklerin yaygınlaştırıldığını dile getirdi.