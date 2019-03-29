Özkan Güneş Enerji Sistemleri globalde ilk beşe girmek istiyor

29 Mart 2019

Güneş enerji sıcak su sistemleri ve emaye boylerler alanında faaliyet gösteren Özkan Güneş Enerji Sistemleri, globalde hedef büyüttü. Yıllık 18 bin adet takım güneş enerji sistemleri ve 3 bin adet boyler üretimi yaptıklarını belirten Özkan Güneş Enerji Sistemleri Genel Müdürü Nuri Özkan, “Hedefimiz üretimin yüzde 30’unu oluşturan ihracat oranını yüzde 70’e çıkarmak. Bu kapsamda yeni üretim tesisi yatırımı ile üretimin yüzde 70’ini ihraç etmeyi planlıyoruz” dedi.

Güneş enerji sistemleri üretiminde 1985 yılından bu yana faaliyet gösterdiklerini kaydeden Özkan, 2010 yılında bayi ve müşterilerine daha kaliteli hizmet verebilmek için ortaklık yapısını değiştirerek aile şirketi haline geldiklerini söyledi. ÖGES olarak ikinci markalarını bünyelerine dahil ettiklerini ifade eden Özkan, 2016 yılında 11 bin metrekaresi açık, 6 bin 500 metrekaresi kapalı alanı bulunan fabrika sahasının yapımını tamamladıklarını aktardı.

“Ürün portföyümüzü genişletiyoruz”

Sektörde Türkiye’nin en büyükleri arasında yerlerini aldıklarını vurgulayan Nuri Özkan, “2017 yılında bünyemizde emaye kaplama tesisini kurarak 100 litreden 6 bin litreye kadar serpantinli hızlı boyler ve akümülasyon tanklarında Türkiye’nin önde gelen firmaları arasında yerimizi aldık. Profesyonel ekibimizle, modernize edilen makine ve ekipmanlarımız ile Ar-Ge yatırım harcamalarına ciddi paylar ayırarak ‘önce kalite’ anlayışını kendimize görev edindik. Birçok kalite belgesine sahip olan firmamız en son TSE-736, CE-2413, yerli malı, ISO 9001-2015 kalite güvence sistemini tescil ettirdi. Uzun yıllardır kalite ve müşteri memnuniyetinden ödün vermeyen şirketimiz, ürün portföyünü her geçen gün genişleterek basınçlı depolar, serpantinli hızlı boylerler ve akümülasyon tanklarını da üretim bandına ekledi” şeklinde konuştu.

8 milyon dolar ciro

Pazar payını artırmak için çalıştıklarını dile getiren Nuri Özkan, “İhracata dayalı olarak yüzde 40 büyümek öncelikli hedeflerimiz arasında bulunuyor. Yüzde 30 olan mevcut kapasitemizi 2 bin metrekare kapalı alan yatırımıyla yüzde 80’e çıkarıp global pazarda tercih edilir firmalar arasında ilk beşe girmeyi hedefliyoruz. Geçen yıl ülke olarak döviz dalgalanmalarından dolayı sıkıntılı bir süreci geride bıraktık. 18 bin takım sistem üreterek ciromuzu 8 milyon dolar seviyesine çıkardık. Halihazırda 9 ülkeye ihracat yapıyoruz. Ortadoğu, Balkanlar, Arap ülkeleri, Afrika bölgelerinde ürünlerimiz satılıyor. Hedef pazarımız olan Avrupa’da temaslarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.