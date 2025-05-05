Özlem Kaynak, Haleon Orta Doğu ve Afrika Genel Müdürlüğüne atandı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sensodyne, Parodontax, Otrivin, Voltaren ve Centrum gibi markaları bünyesinde barındıran Haleon, 1 Mayıs itibarıyla Özlem Kaynak’ı Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Genel Müdürü olarak görevlendirdi.

Kaynak, yeni görevinde Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan, Kenya, Güney Afrika, Mısır ve Suudi Arabistan’ın da aralarında bulunduğu 45’ten fazla ülkenin sorumluluğunu üstlenecek. Şirketin, “Herkes için her gün daha sağlıklı bir yaşam mümkün” vizyonu doğrultusunda bölgedeki büyüme ve operasyonel stratejilerini yönetecek.

1998 yılında Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun olan Özlem Kaynak, 2000 yılında ABD’de State University of New York, Binghamton’da ekonomi üzerine yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Profesyonel kariyerine telekomünikasyon sektöründe başlayan Kaynak, ardından Nivea Beiersdorf’ta 12 yıl boyunca pazarlama ve satış alanlarında çeşitli görevlerde bulundu. 2015 yılında Omega Pharma Perrigo’nun Türkiye Genel Müdürlüğü’ne atanan Kaynak, 2018-2022 yılları arasında ise GSK Tüketici Sağlığı Türkiye Genel Müdürü olarak görev yaptı.

Kaynak, Haleon Orta Doğu ve Afrika Bölgesi’ne atanmasından önce şirketin Romanya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya operasyonlarından sorumluydu.