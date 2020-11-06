Özler, Romanya fabrikasını 2021 yılında devreye alacak

06 Kasım 2020

Kübra OĞURLU

Kalıp ve iskele sistemleri üreten Özler Kalıp, Romanya’da fabrika yatırımı yapıyor. Bu yılın ikinci yarısı ve 2021’de ihracat pazarlarını artırmaya odaklandıklarını ifade eden Özler Kalıp Yönetim Kurulu Başkanı Burak Özelci, “Geçtiğimiz yıl kararını aldığımız, Avrupa ülkelerinden birinde yerel olma planımızı bu yıl uygulamaya koyduk. Yakın zamanda da Romanya’da yeni firmamızın kuruluşunu tamamladık. Bu firmamızı sağlam ve kalıcı bir temele oturtmak için çalışmalarımız devam ediyor. 2021’de de üretim kapasitemizi iki katına çıkaracak yeni üretim tesisini faaliyete geçireceğiz” diye konuştu.

3 kıtada büyüme hedefliyor

Satışlarının en az yüzde 80’ini ihracattan karşılamayı hedeflediklerini belirten Burak Özelci, bu yıl itibariyle hedefe ulaşmaya çok yakın olduklarını ifade etti. Özleci, “Ürünlerimizi 50’nin üzerinde ülkeye ihraç ediyoruz. En çok ihracat yaptığımız pazarlar Orta Doğu ve Türk cumhuriyetleri. Önümüzdeki yıllarda Avrupa, Afrika ve Amerika pazarlarında daha çok pay alarak, bu coğrafyalarda büyümek istiyoruz” açıklamasını yaptı.

İhracatını gerçekleştirdikleri ürün gruplarına ilişkin bilgi veren veren Özelci, “Ürün gruplarımızdan Rapido ve Rapid Kalıp sistemimiz ile Safetyscaff ve Uniscaff İskele sistemimiz ihracat da diğer ürünlerimizden biraz daha fazla öne çıkmaktadır. Özler’in lokomotifi olan kiralama departmanımıza yaptığımız stok yatırımız da atarak devam etmektedir. Artırılan yeni stoklarımızla 2020’de birçok yeni firmaya çözüm ortağı olmaya başladık ve önümüzdeki yılda bu firmalarımıza yenilerini ekleyeceğiz” açıklamasını yaptı.