Özman Tekstil maskeye 190 milyon lira yatıracak

25 Ağustos 2020

YENER KARADENİZ

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi döneminde en stratejik sektörlerden biri haline gelen sağlık alanında yatırımlar birbiri ardına devam ediyor. Son olarak Özman Tekstil de söz konusu alanda 189 milyon TL’lik yatırım için düğmeye bastı. 2006’da kurulan ve kısa sürede İngiltere, İspanya, Almanya, ABD ve Hollanda gibi ülkelerin dünyaca ünlü markalarına üretim gerçekleştiren şirket, maske üretimine başlama kararı aldı. Özman Tekstil, 189,7 milyon TL yatırım ve 105 kişiyi istihdam edeceği komple yeni yatırım ile yılda 1.2 milyar adet cerrahi maske üretmeyi planlıyor. Ticaret Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak yayımlanan yatırım teşvik istatistiklerinde yer alan bilgilere göre şirket söz konusu yatırım için sigorta primi işveren hissesi, vergi indirimi, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası ve faiz desteğinin yanı sıra 12.3 milyon TL’lik de makine ve teçhizat yatırımı için teşvik belgesi başvurusu yaptı.

Şirketin internet sitesinde yer alan bilgilere göre Özman Tekstil, aylık 750 bin adet ürün kapasitesi ve yıllık 25 milyon dolar cirosu ile faaliyetlerine devam ediyor. 6 bin 500 metrekare kapalı alanda 350 çalışanı ile hizmet veren şirket, İspanyol İnditeks Grubu şirketleri Zara, Pull&Bear, Bershka ve Stradivarius’un yanı sıra Alman Cecil, İngiliz M&Co, Street One, Zero, Peek & Cloppenburg ve About You, ABD’li Skechers ve Hollandalı CKS için üretim gerçekleştiriyor.

Coenda Medikal’den 850 kişiye istihdam

Yatırım teşviki alan bir diğer önemli maska yatırımı ise Coenda Medikal’den geldi. 2006 yılından bu yana gıda ve medikal ürünlerde toptan ve perakende satış gerçekleştiren şirket, Amerika, Kanada, Hollanda, Çin, Singapur ve Türkiye'de faaliyet gösteriyor. Samsun’da 113 milyon TL’lik komple yeni yatırım için teşvik alan şirket yıllık 202 milyon adet cerrahi önlük ve 162 milyon adet de cerrahi maske üretmeyi planlıyor. Coenda Medikal, söz konusu yatırım kapsamında 850 kişi de istihdam sağlayacak.

Ceysur’da 449 milyon TL’lik yatırım

Öte yandan pandeminin en yoğun olarak hissedildiği dönemde maske yatırımı ile adından söz ettiren Uğur Akkuş’un ortakları arasında yer aldığı Ceysur Uluslararası Nakliyat şirketi de 449 milyon TL yatırım için teşvik aldı. Şirket 220 kişinin istihdam edileceği tesiste yılda 6.3 milyar adet üç katlı maske üretmeyi planlıyor. Yatırım teşvik istatistiklerinde yer alan bilgiye göre söz konusu komple yeni yatırım İstanbul’da bulunuyor. Maske yatırımları tüm hızı ile devam ederken ihracatında ise hibe şartı devam ediyor. Sektör temsilcileri, hibe şartının ihracatta şirketleri zor durumda bıraktığını ve Türkiye’nin dünyada rekabetçiliğini olumsuz etkilediğini dikkat çekiyor.