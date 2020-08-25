Özmetal, Kaynak Eğitim ve Uygulama Merkezi'ni devreye aldı

25 Ağustos 2020

Türkiye genelinde Ankara, İzmir ve Adana bölgelerinde temsilcilikleriyle hizmet vermeye devam ettiklerini ifade eden Özmetal İhracat ve Satış Destek Yöneticisi İlker Akdin, “Doğu ve Batı Marmara Bölgesi'nde de çok aktifiz. Ankara ve İzmir’deki şubelerimiz ve ekibimiz ile birlikte İç Anadolu ve Ege bölgesinde de ciddi başarılar elde ettik. Adana ve çevre illerle birlikte Akdeniz bölgesinde oluşan yüksek imalat potansiyeline de cevapsız kalmadık ve temsilciliğimizle birlikte burası yoğunlaştığımız bir bölge oldu.” dedi.

Karadeniz bölgesinde ise özellikle Samsun ve Trabzon’daki tersaneler ve imalat endüstrisine yönelik yaptıkları çalışmaların devam ettiğini söyleyen Akdin, “Yatırımlara gelecek olursak, en son Dilovası İMES OSB’de Kaynak Eğitim ve Uygulama Merkezimizi devreye aldık. Müşterilerimizden gelecek olan, kaynak ile ilgili her türlü talep ve ihtiyaca cevap vermeyi hedefliyoruz.” diye konuştu.

“Pandemide yeni arkadaşlar ekibimize katıldı”

Özellikle COVID-19 pandemi sürecinde birçok projenin yarım kaldığını söyleyen Akdin, “Müşteri ziyaretlerimize ve toplantılara gidemedik. Pandemi sebebiyle, her yıl katıldığımız WIN Eurasia fuarı bu sene iptal oldu ve periyodik olarak düzenlediğimiz ESAB Demo Treyler etkinliğimizi de yine iptal etmek zorunda kaldık.” diye konuştu.

1 Haziran 2020 tarihinden itibaren, normal çalışma temposuna döndüklerini kaydeden Akdin, yılın üçüncü ve son çeyreği itibarıyla, ikinci bir dalganın gelmemesi halinde kayıplarını telafi etmeye odaklandıklarının altını çizdi. Firma olarak 2020’yi başarılı bir şekilde tamamlamak istediklerini belirten Akdin, “Pandeminin yoğun yaşandığı süreçte ve sonrasında hiçbir çalışanımızı maddi veya manevi olarak mağdur etmedik, aksine ekibimize yeni arkadaşlar katıldı. Yeni yatırımlarımız, ülkemizin artan imalat sanayi ve ekonomide ki istikrarı ile birlikte doğru orantılı olarak yükselmeye devam edecek.” dedi.

Akdin, pandeminin yoğun olarak yaşandığı günleri; online webinar eğitimleri ve toplantılarla hem kendileri, hem de ekip arkadaşlarının eksikliklerini gidererek değerlendirmeye çalıştıklarını ve bu anlamda önemli kazanımlar elde ettiklerini söyledi.

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