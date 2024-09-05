Ozon Global'deki Türk satıcıların cirosu, 2024'ün ikinci çeyreğinde 2,6 kat arttı

Ozon’un aktif müşteri sayısı yıllık bazda üçte bir oranında artarak 39,5 milyondan 51,1 milyona yükseldi. Müşteri sadakati konusunda da hatırı sayılır bir artış kaydedilirken, Ozon'dan alışveriş yapan her müşterinin yıllık ortalama sipariş sayısı 24’e ulaştı.

Müşteri ve müşteri sadakati rakamlarındaki artış finansal sonuçlara da yansırken, 2024'ün ikinci çeyreğinde şirket toplam 334,8 milyon sipariş teslim etti. Bu rakamla bir önceki yıla göre teslim edilen toplam sipariş adedinde yüzde 60’lık artış yaşandı.

2024'ün ikinci çeyreğinde lojistik alan toplamı: 2,8 milyon metrekare

Türk satıcıların ürünlerine olan talepte kaydedilen artış hızı ise çok daha güçlü olurken, Türk satıcılar cirosunu 2,6 kat artırdı. 2024'ün ikinci çeyreği itibarıyla şirket müşterileri, geçen yılın aynı dönemine göre Çin'den verdikleri sipariş sayısı ise 2,2 kat arttı. Bu güçlü büyüme oranları, platformun gelişimine yapılan yatırımların yanı sıra lojistik altyapının genişlemesiyle sağlandı. 2024'ün ikinci çeyreği itibarıyla lojistik alan toplamda 2,8 milyon metrekareye ulaştı. Ayrıca, evlere yakın 50 binden fazla teslimat noktasıyla firma, 134 milyon Rus vatandaşına hizmet sunuyor.

Türk satıcıların sayısında 2 kat artış yaşandı

Türk satıcılara yönelik elde edilen olumlu rakamlarda, Türk satıcıları gözeten tarifelerin rol oynadığına dikkat çeken Ozon Türkiye Genel Müdürü Hazal Maraş, "Bir yıl içinde platformumuzdaki Türk satıcıların sayısı iki katına çıktı. Hedefimiz, onların işlerini başarıyla büyütmelerine ve çevrimiçi satışlarını artırmalarına yardımcı olmak. Örneğin, kısa bir süre önce Türk satıcılar için Rusya'ya küçük ağırlıktaki ürünlerin gönderimi konusunda yeni lojistik tarifeler geliştirdik. Bu yeni şartlar, girişimcilerin lojistik maliyetlerini iki katından fazla azalttı ve giyim, aksesuar, ev ürünleri, çocuk giyimi ve güzellik ürünleri gibi popüler kategorilerde ciro artışına katkı sağladı. Ozon’da alıcıların ilgisini çekmeleri ve işlerini büyütmeleri için hizmet kalitesini artırmaya devam edeceğiz" dedi.

2024 yılı için GMV’de yüzde 70 büyüme hedefi

Şirketin gelirleri, 2024'ün ikinci çeyreğinde reklam ve finansal hizmetlerin hızla büyümesiyle yıllık bazda yüzde 31 arttı. 2024'ün ikinci çeyreğinde brüt kâr, 2023’ün aynı dönemine kıyasla yüzde 59 artarak 15,6 milyar rubleye ulaştı. Şirket, operasyonel verimliliğini artırmaya devam ediyor: Bu yılın ikinci çeyreğinde operasyonel giderlerin payı, 2023'teki yüzde 4,9’dan yüzde 4,5’e düştü.

Raporlama döneminde Ozon, platform gelişimi ve operasyonel personel harcamalarını artırmaya odaklandı. Bu sebeple raporlama dönemindeki düzeltilmiş FAVÖK negatif olup 0,7 milyar ruble olarak gerçekleşti. Ancak 2024'ün ilk 6 ayı itibarıyla kümülatif düzeltilmiş FAVÖK pozitif kaldı ve 8,6 milyar rubleye ulaştı. Şirket, 2024 yılı için GMV’de yüzde 70 civarında büyüme hedefini koruyor ve yıl sonunda pozitif düzeltilmiş FAVÖK bekliyor.