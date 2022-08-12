Ozon, Türk satıcılarını Rusya pazarına açmak istiyor

Rusya’nın en büyük e-ticaret pazar yeri Ozon, Türk satıcılarından ürün tedarik etmek için İstanbul’da konferans düzenledi. Etkinliğe, tekstilden ayakkabıya, mobilyadan elektronik üreticilerinden oluşan 300’den fazla Türk perakende şirketi katıldı. Türk satıcılara Ozon Global’in çeşitli ürün grupları ve lojistik alanlarındaki yönetim çözümleri sunuldu. Ozon’un Rusya’nın önde gelen çok kategorili e-ticaret pazar yeri olduğunu kaydeden Ozon Global CEO’su Stepan Gusamov, her ay Rus internet kullanıcılarının yaklaşık yarısını ifade eden 46.7 milyondan fazla kullanıcının web sitelerini ziyaret ettiğini söyledi. Şu anda 120 binden fazla satıcının, kitap ve giyimden gıda ve sağlık ürünlerine kadar 20’den fazla kategoride 100 milyondan fazla ürün birimi oluşturduğunu aktaran Gusamov, “Yaklaşık 29 milyon müşteri, binlerce girişimcinin Rusya’nın 11 saat diliminde mal satmasına olanak tanıyan Ozon’un gelişmiş lojistik altyapısı aracılığıyla siparişlerini alıyor. 2022’nin ilk çeyreğinin sonunda brüt ürün değerimiz yıllık yüzde 139 büyüyerek 2,5 milyar dolara ulaştı” dedi.

Türk satıcılara ödeme dolarla yapılacak

Bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye’deki satışlarının yıldan yıla yüzde 440 büyüdüğünü aktaran Gusamov, “Gelecek yıl en az 1000 bölgede satıcılarımızın sayısını artırmayı planlıyoruz. Türk müşterilerimize Türkçe hizmet veren, anında çevirinin yapılacağı kolay ve rahat iletişim kurma araçlarımız var. Türk satıcılar için ödemeyi de dolar üzerinden yapacağız” diye konuştu.

Megamerchant Kurucusu Yaman Alpata

Alpata: Hedefimiz Türkiye’den her gün bir uçak kaldırmak

Etkinliğinde konuşan Megamerchant Kurucusu Yaman Alpata da kendi kurduğu şirketin uçtan uca altyapı hizmeti sunan ve Türk satıcıların yurt dışında satış yapmasını sağlayan bir platform olduğunu söyledi. Şirketini nisan ayında İngiltere’de kurduğunu ve haziran ayında da ilk yatırımını aldığını bildiren Alpata, üretici ve KOBİ’lere global pazar yelerinde herhangi bir yatırım yapmadan altyapı sunduklarını kaydetti. Bugüne kadar 10 bin sipariş gönderdiklerini açıklayan Alpata, şöyle konuştu: “Türkiye’de iki, Almanya’da ve İngiltere’de birer depomuz var. Türkiye’de 15 kişilik ekibimiz var. Ozon’un paneli kayıt aşamasında çok kolaylık sunuyor. Lojistik konusu çok önemli, Rusya’da ortalama 15 günde teslimat yapılıyor. Bu süreyi daha aşağıya çekeceğiz. Eskiden lojistik anlamında haftada bir olan uçak seferi şu an ikiye çıktı. Hedefimiz ise her gün Türkiye’den bir uçak kaldırmak.”