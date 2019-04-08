OzonLabs'da hedef 50 milyon lira ciro

08 Nisan 2019

Türk bilim insanı Balasu Dündaralp ile Almanların ortak kurduğu OzonLabs, dermokozmetik ürünler içindeki alerjen ve kimyasal içeriklere dikkat çekerek tamamen cilt dostu özel bir nemlendirici geliştirdi.

Cocodays adında özel bir nemlendirici geliştirdiklerini söyleyen OzonLabs CEO'su Dündaralp, "Şu anda neredeyse Avrupa'nın tamamına ihraç eder hale geldik" dedi.

2014'de OzanLabs'ı kurduklarını ve şu ana kadar 9 ürün geliştirdiklerini anlatan Dündaralp, "Geçen yıl ortaklığımızın olduğu Almanya'da bir ofis kurduk. Bu ürünlerle birlikte bu yıl 8 milyon euro yani 50 milyon lira civarında ciro yapacağız. Var olduğumuz 35 ülkeye de yenilerini ekleyerek büyümemizi devam ettireceğiz" diye konuştu.